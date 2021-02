Jadwal Bola Live Sabtu 27 Februari: Man City, Barcelona, Juventus, Bayern, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 27 Februari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris akan hadir jadwal pekan ke-26. Tim penguasa puncak klasemen, Manchester City, akan menjamu West Ham United dalam laga yang disiarkan Mola TV.

The Citizens kini mengemas nilai 59 unggul 10 poin dari Manchester United dan Leicester City. West Ham akan jadi ujian berat bagi calon juara itu karena mereka sedang dalam performa apik dan kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 45.

Liga Inggris malam ini juga akan menyajikan laga West Brom vs Brighton dan Leeds United vs Aston Villa. Selain itu ada duel Newcastle United vs Wolves yang disiarkan live di Net TV.

Dari Liga Italia, aksi Verona vs Juventus, Ahad dinihari nanti, akan disiarkan RCTI. Juventus saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 45, di bawah Inter Milan (53) dan AC Milan (49). Verona menduduki peringkat kesembilan (34).

Malam ini, rangkaian jadwal Liga Italia juga akan menampilkan Spezia vs Parma dan Bologna vs Lazio.

Sementara itu, dari Liga Spanyol, akan hadir rangkaian pertandingan pekan ke-25. Barcelona akan berlaga di kandang Sevilla.

Barca kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 50, masih tertinggal 5 poin dari Atletico Madrid yang ada di puncak. Sevilla ada di posisi keempat, hanya terpaut dua poin dari calon lawannya.

Jadwal Liga Spanyol Malam ini juga akan menampilkan partai Eibar vs Huesca, Alaves vs Osasuna, dan Getafe vs Valencia.

Dari Liga Jerman, pertandingan Bayern Munchen vs FC Koln serta Leipzig vs Moenchengladbach akan ditayangkan Net TV. Sedangkan di Liga Prancis, partai Dijon vs PSG akan live di RCTI.

