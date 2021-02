Rekap Hasil Liga Inggris dan Klasemen Pekan Ke-26: Man City dan Villa Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-26 pada Ahad dinihari WIB, 28 Februari 2021, menampilkan hasil: Manchester City vs West Ham 2-1, West Brom vs Brighton 1-0, Leeds United vs Aston Villa 0-1, dan Newcastle vs Wolves 1-1.

Inilah hasil selengkapnya:

Manchester City Kalahkan West Ham

Dua bek tengah Manchester City, Ruben Dias dan John Stones, menjadi pembeda saat klub itu menang 2-1 atas West Ham United di Stadion Etihad, Manchester.

Dias membawa City memimpin, namun Michail Antonio menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Stones kembali mencetak gol pada pertengahan babak kedua untuk menyokong kemenangan City.

Hasil itu menjadi 14 kemenangan secara beruntun City di Liga Inggris yang membuat tim Pep Guardiola semakin mantap menduduki puncak klasemen dengan koleksi 59 poin.

Sedangkan West Ham (45 poin) yang catatan empat laga tanpa kekalahannya berakhir, terancam melorot dari peringkat keempat jika Chelsea (43 poin) menang besok, demikian catatan laman resmi Liga Inggris.

City menguasai permainan sejak awal laga, tetapi harus menunggu hingga menit ke-30 untuk membukukan peluang tepat sasaran pertama.

Beruntung peluang pertama itu langsung berbuah gol ketika Dias menanduk umpan silang matang kiriman Kevin de Bruyne untuk memperdaya kiper Darren Randolph sekaligus membawa tuan rumah memimpin.

West Ham hampir membalas pada menit ke-39, sayang tembakan voli Antonio membentur tiang gawang sebelum meninggalkan lapangan.

Tim David Moyes itu akhirnya menyamakan kedudukan dua menit menjelang turun minum saat Antonio memastikan bola tembakan Jesse Lingard bersarang ke gawang City.

City baru bisa merestorasi keunggulan mereka pada menit ke-68 lewat situasi bola mati ketika Stones menyambut umpan tarik Riyad Mahrez dengan tembakan sentuhan pertama melewati kerumunan pemain di dalam kotak penalti West Ham.

City berusaha meraih keunggulan yang lebih nyaman, tetapi aksi Mahrez melewati beberapa pemain West Ham berakhir dengan tembakannya dihalau oleh Tomas Soucek yang pasang badan.

Pada menit keempat injury time, West Ham mempunyai peluang emas mengamankan satu poin dari pertandingan itu, tetapi Issa Diop yang berdiri bebas menyambut umpan silang Lingard malah melepaskan sundulan yang melenceng dari sasaran sehingga memastikan kemenangan City.

City akan main lebih awal Selasa pekan depan ketika melakoni laga putaran ke-29 menjamu Wolverhampton, sedangkan West Ham baru tampil sepekan kemudian untuk putaran ke-27 saat kandangnya kedatangan Leeds United.