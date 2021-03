Rekap Hasil Liga Inggris dan Klasemen: Liverpool vs Chelsea 0-1, Spurs Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pada Jumat dinihari, 5 Maret 2021, menampilkan hasil: Liverpool vs Chelsea 0-1, Fulham vs Tottenham Hotspur 0-1, dan West Brom vs Everton 0-1.

Inilah hasil selengkapnya

Liverpool vs Chelsea 0-1

Chelsea berhasil merebut kembali tempat mereka di posisi empat klasemen Liga Inggris setelah menang 0-1 di kandang Liverpool. Gol luar biasa Mason Mount di babak pertama menjadi pembeda dalam pertandingan di Anfiled itu.

Mount melepaskan tembakan yang melengkung rendah yang berhasil melewati kiper Liverpool Alisson pada menit ke-42. Sebelumnya, gol Timo Werner pada menit ke-24 diankulir wasit ,dengan bantuan VAR, karena offside.

Setelah unggul 1-0, pasukan Thomas Tuchel kemudian menunjukkan disiplin pertahanan yang bagus. Mereka mampu meredam serangan Liverpool yang terus meningkat di babak kedua.

Hasil ini membuat Liverpool menorehkan rekor yang buruk. Tim juara bertahan itu mengalami lima kekalahan kandang di liga secara berturut-turut, setelah tidak terkalahkan dalam 68 pertandingan sebelumnya.

Chelsea, yang masih tak terkalahkan sejak Tuchel menggantikan Frank Lampard pada Januari, mengumpulkan 47 poin dari 27 pertandingan. Mereka menempati posisi empat, unggul satu poin dari Everton yang sempat menempati urutan keempat seusai mengalahkan West Bromwich Albion.

Liverpool, yang hampir pasti akan gagal mempertahankan gelarnya, merosot ke posisi ketujuh klasemen dengan 43 poin dari 27 pertandingan.