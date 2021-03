Jadwal Liga Inggris dan Klasemen Sabtu 6 Maret: Ada Arsenal dan Leicester City

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-27 akan berlangsung akhir pakan ini. Sabtu malam ini akan hadir aksi Arsenal dan Leicester City di laga berbeda.

Arsenal akan berlaga di kandang Burnley pada Sabtu malam. Burnley saat ini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 29, sedangkan Arsenal berada di posisi ke-10 dengan nilai 37.

Burnley gagal menang dalam empat laga terakhir. Sedangkan Arsenal baru menang atas Leicester, kemenangan keduanya dalam enam laga terakhir.

Senin dinihari nanti, ada juga laga menarik yang layak dinantikan, yakni Brighton vs Leicester City. Brighton menghuni urutan ke-16 klasemen, sedangkan Liecester City masih bertahan di posisi tiga besar meski gagal menang dalam dua laga terakhirnya.

Jadwal Liga Inggris lainnya malam ini juga akan menampilkan laga Sheffield United vs Southampton dan Aston Villa vs Wolves. Pertandingan Aston Villa akan disiarkan Net TV, sedangkan laga lainnya tayang di Mola TV.

Jadwal laga besar Manchester City vs Manchester United baru akan berlangsung Ahad malam, juga Liverpool vs Fulham.

Jadal Liga Inggris

(Pekan ke-27)

Sabtu, 6 Maret 2021

19.30 WIB: Burnley vs Arsenal (MolaTV)

22.00 WIB: Sheffield United vs Southampton (Mola TV).

Ahad, 7 Maret 2021

00.30 WIB: Aston Villa vs Wolves (MolaTV, Net TV)

03.00 WIB: Brighton vs Leicester City (MolaTV)

19.00 WIB: West Brom vs Newcastle (MolaTV)

21.00 WIB: Liverpool vs Fulham (MolaTV)

23.30 WIB: Manchester City vs Manchester United (MolaTV).

Senin, 8 Maret 2021

02.15 WIB: Tottenham vs Crystal Palace (MolaTV, Net TV)

Selasa 9 Maret 2021

01.00 WIB: Chelsea vs Everton (MolaTV)

03.00 WIB: West Ham vs Leeds United (MolaTV).

Klasemen Liga Inggris