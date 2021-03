Jadwal Liga Italia dan Klasemen Sabtu 6 Maret: Juventus vs Lazio Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia kan memasuki pekan ke-26. Pada Ahad dinihari nanti, 7 Maret 2021, akan hadir partai menarik Juventus vs Lazio yang disiarkan RCTI.

Juventus yang merupakan juara bertahan, saat ini hanya menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 49, di bawah Inter Milan (59) dan AC Milan (53). Mereka akan berusaha menemukan konsistensinya setelah hanya menang dua kali dalam empat laga terakhir.

Lazio akan berusaha bangkit setelah dikalahkan Bologna 0-1. Kini tim itu ada di urutan ketujuh dengan nilai 43.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Juventus dan Lazio sama-sama menang dua kali. Duel terakhir kedua tim, 8 November 2020 lalu berakhir dengan 1-1.

Liga Italia malam ini juga akan menyajikan laga Spezia vs Benevento dan Udinese vs Sassuolo. Sedangkan pada Ahad malam, Verona vs AC Milan dan Napoli vs Bologna akan menjadi bagian dari enam laga yang akan berlangsung.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-26)

Sabtu, 06 Maret 2021

21:00 Spezia vs Benevento (Bein Sport 2).

Ahad, 07 Maret 2021

00:00 Udinese vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Juventus vs Lazio (RCTI)

18:30 AS Roma vs Genoa (Bein Sport 2)

21:00 Crotone vs Torino (Bein Sport 2)

21:00 Fiorentina vs Parma (Bein Sport 2)

21:00 Verona vs AC Milan (RCTI+).

Senin, 08 Maret 2021

00:00 Sampdoria vs Cagliari (Bein Sport 2)

02:45 Napoli vs Bologna (RCTI).

Selasa, 09 Maret 2021

02:45 Inter Milan vs Atalanta (RCTI).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 25 37 59 2 AC Milan 25 18 53 3 Juventus 24 28 49 4 Atalanta 25 28 49 5 Roma 25 12 47 6 Napoli 24 24 44 7 Lazio 24 6 43 8 Verona 25 7 38 9 Sassuolo 24 3 36 10 Sampdoria 25 -3 31 11 Udinese 25 -7 29 12 Bologna 25 -6 28 13 Genoa 25 -10 27 14 Fiorentina 25 -12 25 15 Spezia 25 -14 25 16 Benevento 25 -22 25 17 Cagliari 25 -14 21 18 Torino 23 -8 20 19 Parma 25 -29 15 20 Crotone 25 -38 12