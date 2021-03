Jadwal Liga Spanyol Sabtu 13 Maret: Real Madrid vs Elche, Getafe vs Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 13 Maret 2021, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-27. Ada aksi Atletico Madrid dan Real Madrid di laga berbeda.

Atletico Madrid saat ini masih mapan di puncak klasemen. mereka mengemas nilai 62, unggul 6 poin dari Barcelona. Real Madrid di posisi ketiga dengan nilai 54.

Malam ini, Atletico Madrid akan berlaga di kandang Getafe pada Ahad dinihari. Di atas kertas, tim asuhan Diego Simeone lebih diunggulkan.

Atletico kembali menemukan ritmenya setelah sempat menurun dan mampu tampil tak terkalahlan dalam tiga laga terakhir, termasuk dua kali menang. Getafe hanya menang sekali dalam laga terakhirnya.

Real Madrid akan melawan Elche dalam laga yang berlangsung lebih awal. Real Madrid akan berusaha tampil lebih baik setelah terus ditahan lawan dalam dua partai terakhirnya.

Elche hanya menang dua kali dalam lima laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 24.

Barcelona baru akan bermain pada Selasa dinihari WIB, dengan menjamu Huesca.

Liga Spanyol

(Pekan ke-27)

Sabtu, 13 Maret 2021

Levante vs Valencia 1-0

20:00 Alaves vs Cadiz (Bein Sport 1)

22:15 Real Madrid vs Elche (Bein Sport 1).

Ahad, 14 Maret 2021

00:30 Osasuna vs Valladolid (Bein Sport 1)

03:00 Getafe vs Atletico Madrid (Bein Sport 1)

20:00 Celta Vigo vs Ath Bilbao (Bein Sport 1)

22:15 Granada vs Real Sociedad (Bein Sport 1).

Senin, 15 Maret 2021

00:30 Eibar vs Villarreal (Bein Sport 1)

03:00 Sevilla vs Real Betis (Bein Sport 1).

Selasa, 16 Maret 2021

03:00 Barcelona vs Huesca (Bein Sport 1).

Kamis, 18 Maret 2021

03:00 Sevilla vs Elche (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol