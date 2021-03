Hasil - Klasemen Liga Spanyol: Getafe vs Atletico 0-0, Real Madrid vs Elche 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkain pertandingan Liga Spanyol pekan ke-27 sudah berlangsung sepanjang Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 14 Maret 2021. Inilah hasilnya: Getafe vs Atletico Madrid 0-0, Real Madrid vs Elche 2-1, Alaves vs Cadiz 1-1, dan Osasuna vs Valladolid 0-0.

Simak hasil selengkapnya:

Atletico Beri Peluang Bagi Barcelona dan Real Madrid

Pemimpin klasemen La Liga Spanyol, Atletico Madrid, hanya mampu bermain imbang 0-0 saat melawan Getafe, Ahad dinihari. Padahal mereka diuntungkan karena unggul jumlah pemain sejak menit ke-70.

Allan Nyom dari Getafe mendapat kartu merah setelah tinjauan VAR karena melakukan tekel keras pada pemain Atletico Renan Lodi. Namun, keunggulan pemain itu tidak dapat dimanfaatkan Atletico menjadi gol.

Joao Felix sempat mencetak gol dengan sundulan setelah memanfaatkan umpan silang dari Marcos Llorente. Tapi, golnya dianulir karena bola telah keluar dari permainan. Sedangkan pemain pengganti Atletico, Moussa Dembele, melewatkan dua peluang bagus untuk mencetak gol.

Atletico hanya menang dua kali dalam enam laga terakhirnya. Dengan hasil seri di laga ini, pasukan Diego Simeone masih memimpin klasemen dengan torehan 63 poin. Namun mereka seperti membuka peluang bagi Real Madrid dan Barcelona untuk mengejarnya.

Real Madrid kini ada di posisi kedua dengan nilai 57. Sedangkan Barcelona, yang akan melawan Huesca pada Selasa dinihari, menempati posisi ketiga dengan nilai 56.

Getafe kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 28.