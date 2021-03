Bos Manchester City Tak Mau Fokus pada Perempat Final Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City melaju ke perempat final Liga Champions setelah mengalahkan Borussia Moenchengladbach 2-0 dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu dinihari WIB, 17 Maret 2021. Dengan hasil itu, pasukan Pep Guardiola lolos ke babak delapan besar dengan agregat 4-0.

Kemenangan itu melanjutkan perburuan mereka untuk empat gelar musim ini. Saat ini, Manchester City masih berpeluang menjuarai empat kompetisi yang mereka ikuti.

The Citizens saat ini berada di puncak klasemen Liga Premier Inggris dengan keunggulan 14 poin dari rival terdekatnya, Manchester United. City hanya membutuhkan beberapa kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara liga musim ini.

Pemain Manchester City, Kevin De Bruyne melakukan tendangan bebas ke arah gawang Borussia Moenchengladbach saat bertanding dalam babak 16 besar Liga Champions di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, 16 Maret 2021. REUTERS/Bernadett Szabo celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Bernadett Szabo



Di kompetisi piala domestik, tim besutan Pep Guardiola juga sudah menjejaki final Piala Liga Inggris menghadapi Tottenham Hotspur pada 25 April serta akan menjalani babak perempat final Piala FA menghadapi Everton akhir pekan ini.

Usai memastikan lolos perempat final Liga Champions, Guardiola memberi tahu pasukannya untuk mengesampingkan sejenak persaingan yang ada, karena pertandingan berikutnya baru akan digelar bulan depan. Sementara, tim yang menjadi lawannya baru akan diketahui setelah undian pada Jumat ini.

"Hari ini bagus. Kami akan merayakannya. Semua orang fit. Tapi, semuanya akan berubah dalam satu hari," kata pelatih asal Spanyol itu.

"Kami akan menghadapi Leicester, lalu Liga Champions, lalu Leeds, dan kemudian Liga Champions... Saya tidak tahu apa yang akan terjadi."

"Itu sebabnya kami harus melupakan perempat final dan hanya memikirkan pertandingan ini. Kami harus melakukan apa yang telah kami lakukan di musim sebelumnya."

"Pada hari Sabtu, jika kami pantas mendapatkannya, kami akan lolos melawan Everton. Jika tidak, kami akan tersingkir."

"Kami memiliki ritme yang baik saat ini, tetapi untuk para manajer, di dunia saat ini adalah tentang bagaimana Anda mengelola ketidakpastian."

"Saya merasa mereka akan kembali dengan dua bulan tersisa dan kami membutuhkan empat pertandingan untuk memenangkan Liga Premier."

"Saya ingin datang pada akhirnya untuk memenangkan gelar dan yang lainnya, membuat kesalahan sesedikit mungkin dan menang sebaik mungkin."

Pemain Manchester City, Ilkay Gundogan melakukan selebrasi usai menjebol gawang Borussia Moenchengladbach dalam babak 16 besar Liga Champions di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, 16 Maret 2021. REUTERS/Bernadett Szabo

Guardiola menekankan, penting untuk timnya meraih kemenangan tidak peduli kapan laga itu berlangsung. Menurut dia, kadang-kadang ketika memenangkan gelar lebih awal, itu tidak baik untuk kompetisi sistem gugur karena ketika harus berjuang untuk gelar itu bisa membantu untuk memperjuangkan yang lain.

"Itu sebabnya kami hanya harus fokus pada pertandingan berikutnya. Jangan fokus pada perempat final, ini cara terbaik dan setelah itu kami akan melihat apa yang terjadi."

Salah satu kunci kesuksesan Man City baru-baru ini adalah rotasi pemain.

Kepada BT Sport, Guardiola mengatakan: "Kami memiliki 20 pemain, semua orang fit, itulah mengapa kami dapat merotasi enam atau tujuh pemain di sebagian besar pertandingan."

Dia menambahkan: "Jika Anda ingin berkompetisi di empat kompetisi, Anda harus melakukan rotasi, semua orang ikut serta dan bugar. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental."

"Musim sangat panjang, orang-oang tidak pulih di musim panas. Mereka pergi ke kejuaraan Eropa dan setelah tiga minggu, mereka memulai musim. Kami tidak memiliki satu minggu yang panjang sejak September atau Oktober dan itu alasan semua orang ada di keduanya.

"Semua orang murah hati dan dalam suasana hati yang baik untuk tim, mereka selalu disambut dan akan mendapatkan menit bermain."

Setelah mengalahkan Borussia Moenchengladbach dan memastikan lolos perempat final Liga Champions, Manchester City akan menghadapi Everton di perempat final Piala FA di Goodison Park, Sabtu waktu setempat atau Minggu dinihari WIB, 21 Maret 2021.

SKY SPORTS