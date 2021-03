Jadwal Bola Live Hari Ini: Piala Menpora 2021 dan Kualifikasi Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu ini, 24 Maret 2021, hingga akhir pekan nanti akan menampilkan rangkaian pertandingan dari Piala Menpora 2021 dan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa.

Dari Piala Menpora 2021 akan hadir rangkaian pertandingan babak penyisihan grup. Sedangkan Kualifikasi Piala Dunia 2022 akan menyajikan pertandingan pertama dan kedua babak penyisihan grup.

Jadwal bola selengkapnya:

Kamis, 25 Maret 2021

Piala Menpora 2021

(pekan pertama)

15:15 Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang (Indosiar)

18:15 Persib Bandung vs Bali United (Indosiar).

Baca Juga: Prediksi Persib Bandung vs Bali United

Kualifikasi Piala Dunia

(Pekan pertama)

00:00 Turki vs Belanda (Mola TV)

02:45 Serbia vs Irlandia (Mola TV)

02:45 Portugal vs Azerbaijan (Mola TV)

02:45 Finlandia vs Bosnia (Mola TV)

02:45 Prancis vs Ukraina (Mola TV)

02:45 Estonia vs Rep Cek (Mola TV)

02:45 Belgia vs Wakes (Mola TV)

02:45 Gibraltar vs Norwegia (Mola TV)

02:45 Latvia vs Montenegro (Mola TV)

02:45 Malta vs Rusia (Mola TV)

02:45 Siprus vs Slovakia (Mola TV)

02:45 Slovenia vs Kroasia (Mola TV)

00:00 Qatar vs Luksembourg.

Baca Juga: Prediksi Prancis vs Ukraina

Piala Menpora 2021

(pekan kedua)

15:15 Persikabo 1973 vs PSIS Semarang (Indosiar)

18:15 Barito Putera vs Arema FC (Indosiar).

Jumat, 26 Maret 2021

Kualifikasi Piala Dunia

(Pekan pertama)

00:00 Bulgaria vs Swiss (Mola TV)

02:45 Israel vs Denmark (Mola TV)

02:45 Swedia vs Georgia (Mola TV)

02:45 Spanyol vs Yunani (Mola TV)

02:45 Italia vs Irlandia Utara (Mola TV)

02:45 Moldova vs Kep Faroe (Mola TV)

02:45 Skotlandia vs Austria (Mola TV)

02:45 Andorra vs Albania (Mola TV)

02:45 Hungaria vs Polandia (Mola TV)

02:45 Inggris vs San Marino (Mola TV)

02:45 Liechtenstein vs Armenia (Mola TV)

02:45 Romania vs Makedonia Utara (Mola TV)

02:45 Jerman vs Islandia (Mola TV).

Sabtu, 27 Maret 2021

Piala Menpora 2021

(pekan kedua)

15:15 PSM Makassar vs Bhayangkara FC (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

Kualifikasi Piala Dunia

(Pekan kedua)

21:00 Montenegro vs Gibraltar (Mola TV)

21:00 Rusia vs Slovenia (Mola TV).

Jadwal selanjutnya....