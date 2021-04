Hasil dan Klasemen Liga Spanyol: Barcelona vs Getafe 5-2, Atletico vs Huesca 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Spanyol pekan ke-32 pada Jumat dinihari WIB, 23 April 2021, menampilkan hasil: Barcelona vs Getafe 5-2 dan Atletico Madrid vs Huesca 2-0.

Barcelona mampu menang 5-2 saat menjamu Getafe di Camp Nou. Lionel Messi memborong dua gol, sedangkan gol Barcelona lain dicetak Ronald Araujo, Antoine Griezmann (penalti), dan Sofian Chakla (bunuh diri). Adapun gol Getafe diceploskan Clement Lenglet (bunuh diri) dan Enes Unal (penalti).

Ini menjadi kebangkitan bagi Barcelona seusai dikalahkan Real Madrid 2-1. Mereka pun kembali naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 68. Getafe berada di posisi ke-15 dengan nilai 31.

Pada laga lain, Atletico Madrid berhasil menang 2-0 atas Huesca di Estadio Wanda Metropolitano dan kembali menggeser Real Madrid dari puncak klasemen.

Gol Atletico dicetak oleh Angel Correa di babak pertama dan Yanick Fereira Carrasco di babak kedua.

Kemenangan ini membuat Atletico mampu merebut kembali puncak klasemen yang sehari sebelumnya sempat diduduki Real Madrid. Mereka mengemas 73 poin dari 32 laga, unggul tiga poin atas rival sekotanya itu. Sedangkan Huesca masih harus berada posisi ke-18 dengan 27 poin.

Hasil Liga Spanyol Jumat dinihari:

Atletico Madrid vs Huesca 2-0

Granada vs Eibar 4-1

Sociedad vs Celta 2-1

Barcelona vs Getafe 5-2.

Hasil sebelumnya:

Levante vs Sevilla 0-1

Osasuna vs Valencia 3-1

Real Betis vs Athletic Bilbao 0-0

Deportivo Alaves vs Villarreal 2-1

Elche vs Real Valladolid 1-1

Cadiz vs Real Madrid 0-3.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atl Madrid 32 39 73 2 Real Madrid 32 32 70 3 Barcelona 31 46 68 4 Sevilla 32 22 67 5 Sociedad 32 16 50 6 Real Betis 32 -3 49 7 Villarreal 32 13 49 8 Granada 31 -11 42 9 Osasuna 32 -7 40 10 Ath Bilbao 31 6 38 11 Levante 32 -7 38 12 Celta Vigo 32 -8 38 13 Cadiz 32 -21 36 14 Valencia 32 -7 35 15 Getafe 32 -15 31 16 Alaves 32 -21 30 17 Valladolid 31 -14 28 18 SD Huesca 32 -17 27 19 Elche 32 -21 27 20 Eibar 32 -22 23

