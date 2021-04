Klasemen Liga Inggris Ahad Dinihari 25 April: Chelsea Menang, Liverpool Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Inggris pekan ke-33 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 25 April 2021, menampilkan hasil: West Ham vs Chelsea 0-1, Liverpool vs Newcastle United 1-1, dan Sheffield Utd vs Brighton 1-0.

Chelsea menang 1-0 saat berlaga di markas West Ham United,Stadion Olimpiade, London. Timo Werner membuka puasa golnya di laga ini.

PemainJerman itu mencetak golnya dua menit jelang turun minum pertandingan, setelah berada di posisi yang tepat untuk menyontek umpan tarik Ben Chilwell dari sisi kiri kotak penalti.

Itu merupakan gol keenam Werner di Liga Inggris, yang terakhir kali ia cetak pada 15 Februari saat membantu Chelsea mengalahkan Newcastle United 2-0 di Stamford Bridge.

Jika menilik dari catatan gol laga tandang, maka Werner sudah menjalani puasa gol selama hampir enam bulan lamanya, setelah terakhir kali penyerang Jerman itu mencetak gol di markas Burnley pada 31 Oktober tahun lalu.

Werner sebetulnya punya peluang bagus untuk mencetak gol keduanya di laga itu pada menit ke-54, tetapi sontekannya atas bola muntah hasil tembakan Mason Mount yang lepas dari pelukan Lukasz Fabianski malah melenceng dari sasaran.

Tugas Chelsea menjaga keunggulan atas West Ham semakin dimudahkan lantaran Fabian Balbuena diganjar kartu merah oleh wasit Chris Kavanagh pada menit ke-81.

Kartu merah itu dihadiahkan Kavanagh setelah hampir tiga menit lamanya ia berkonsultasi dengan VAR dan menilik layar monitor tepi lapangan demi meninjau tayangan ulang insiden pelanggaran Balbuena terhadap Chilwell.

Kemenangan kali ini membuat Chelsea mantap menguasai peringkat keempat klasemen dengan koleksi 58 poin, unggul tiga poin atas West Ham yang persis berada di bawah mereka.

Dalam laga lain, Liverpool kembali gagal menjaga keunggulan saat akhirnya diimbangi Newcastle United 1-1 di Stadion Anfield. Keunggulan The Reds lewat Mohamed Salah Sirna oleh gol Joe Willock.

Hasil imbang tersebut merugikan bagi Liverpool yang tengah kesulitan dalam perebutan empat besar. Tim besutan Juergen Klopp menempati posisi keenam klasemen dengan koleksi 54 poin.



Sedangkan bagi Newcastle (36 poin), tambahan satu poin cukup membesarkan asa mereka menghindari ancaman degradasi. Pasukan Steve Bruce memang belum beranjak dari urutan ke-15, tetapi kini mereka punya jarak aman sembilan poin dari zona merah.



Sementara itu dalam laga lain, Sheffield United mengalahkan Brighton 1-0.

