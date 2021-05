Manchester United Dihadang Jadwal Ekstra Padat, Ini Kata Solskjaer

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan dihadang jadwal ekstra padat pada sepekan ke depan. Manajer Ole Gunnar Solskjaer pun mengkritik hal tersebut.

United menghadapi jadwal padat dengan melakoni tiga pertandingan dalam sepekan ke depan. Mereka harus melawat ke markas Aston Villa serta menjamu Leicester City dan Liverpool hingga Jumat pekan depan.

Total, Edinson Cavani cs akan melakoni lima laga di Liga Inggris sebelum menantang Villarreal di final Liga Europa pada 27 Mei mendatang.

Solskjaer mengecam jadwal padat tersebut. Dia menyatakan secara fisik para pemainnya tak mungkin menjalani jadwal seperti itu. Meskipun demikian dia menyatakan mereka harus bersiap karena tak memiliki pilihan lain.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya," kata Solskjaer kepada BT Sport seusai pertandingan semifinal Liga Europa kontra AS Roma dinihari tadi. "Itu dibuat oleh orang-orang yang belum pernah bermain sepak bola di level ini."

"Secara fisik tidak mungkin bagi para pemain. Kami belum ditangani dengan baik. Kami akan membutuhkan semua orang (di sisa kompetisi). Ini perubahan singkat, tetapi kami harus siap."

Berikut jadwal padat Manchester United hingga akhir musim ini:

Ahad, 9 Mei - Aston Villa vs Man United

Rabu, 12 Mei - Man United vs Leicester City

Jumat, 14 Mei - Man United vs Liverpool

Rabu, 19 Mei - Man united vs Fulham

Ahad, 23 Mei - Wolves vs Man United

Kamis, 27 Mei - Villarreal vs Man United

Jadwal padat itu tak lepas dari diundurnya laga kontra Liverpool yang seharusnya digelar akhir pekan lalu. Laga tersebut terpaksa dibatalkan setelah suporter United merangsek ke dalam Stadion Old Trafford satu jam sebelum pertandingan.

Suporter Setan Merah saat itu meminta agar keluarga Glazers sebagai pemilik saham mayoritas klub mundur dari posisinya. Hal itu disuarakan setelah United sempat menyatakan mendukung Liga Super Eropa.

Jadwal padat tersebut bisa saja mengancam ambisi Manchester United merebut trofi musim ini. Mereka berpeluang meraih trofi Liga Europa karena telah memastikan tempat di partai final. Sementara di Liga Inggris, United tampaknya akan sulit mengejar Manchester City yang bisa memastikan gelar juara pada akhir pekan ini.