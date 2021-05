Jadwal Liga Jerman Pekan Terakhir Sabtu Malam 22 Mei dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Union Berlin berpeluang untuk kembali tampil di kompetisi Eropa lagi setelah dua dekade. Namun, hal itu tergantung hasil yang mereka raih dalam laga pemungkas Liga Jerman yang dimainkan serempak Sabtu malam ini.

Union Berlin saat ini menjadi satu dari empat tim yang berebut tiket Liga Conference, kompetisi kasta ketiga UEFA yang mulai bergulir musim depan, bersama Borussia Moenchengladbach, VfB Stuttgart dan SC Freiburg.

Union akan menjamu RB Leipzig dan kemenangan akan memastikan mereka kembali ke Eropa, setelah terakhir kali ambil bagian dalam Piala UEFA (pendahulu Liga Europa) pada 2001/02.

Selain Union vs Leipzig, tiga laga lain juga akan mempengaruhi penentuan tiket Liga Conference yakni Werder Bremen vs Gladbach, Stuttgart vs Arminia Bielefed dan Eintracht Frankfurt vs Freiburg.

Dua di antara laga-laga di atas, yakni Bremen vs Gladbach dan Stuttgart vs Arminia, juga akan menentukan persaingan di zona degradasi dan zona playoff promosi-degradasi.

Bremen dan Arminia masih terlibat di dalamnya, bersama FC Cologne yang akan menutup musim dengan menjamu tim juru kunci Schalke 04.

