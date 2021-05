Final Liga Europa: Simak 'Lagu Kebangsaan' Klub Villarreal dan Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Villarrea vs Manchester United akan hadir di babak final Liga Europa 2020/21 di Stadion Miejski, Gdansk, Polandia, Kamis dinihari, 27 Mei 2021. Pertandingan berlangsung mulai 02.00 WIB dan disiarkan SCTV.

Kedua tim memiliki tradisi masing-masing sebagai klub, termasuk soal "lagu kebangsaan" klub yang selalu dinyanyikan suporternya dengan rasa bangga.

Simak lagu kedua lagu klub tersebut:

Manchester United

Lagu: United Road

(Dinyanyikan dengan melodi "Take Me Home, Country Roads" daro John Denver)

"I was born to be United

Daddy told me when I just a baby.

(Saya lahir untuk menjadi United

Ayah memberitahuku saat aku masih bayi).

When I was five

I went down Warwick Road

Now I’m addicted

The only place I’ll go.

(Ketika aku berumur lima tahun

Saya pergi ke Warwick Road

Sekarang saya kecanduan

Satu-satunya tempat yang akan saya kunjungi).

Reff (Paduan suara):

Take me home, United Road

To the place I belong

To Old Trafford, to see United

Take me home, United Road

(Bawa aku pulang, United Road

Ke tempat saya berasal

Ke Old Trafford, untuk melihat United

Bawa aku pulang, United Road).

All my memories,

Bobby Charlton, Georgie Best and Cantona

They came to us from heaven.

(Semua ingatanku,

Bobby Charlton, Georgie Best, dan Cantona

Mereka datang kepada kita dari surga).

Then in the Nou Camp in 1999

On Sir Matt Busby’s birthday

Oh it was party time.

(Kemudian di Nou Camp pada 1999

Pada hari ulang tahun Sir Matt Busby.

Oh, ini waktunya pesta).

