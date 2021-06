Hasil Bola Kamis 3 Juni: Inggris dan Prancis Menang, Jerman dan Belanda Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 3 Juni 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan uji coba menjelang Euro 2020. Timnas Inggris dan Prancis meraih kemenangan. Sedangkan Jerman dan Belanda sama-sama ditahan lawannya.

Laga Inggris vs Austria, yang berlangsung di Middlesbrough, berakhir dengan skor 1-0. Gol tunggal dalam pertandingan ini deicetak Bukayo Saka pada menit ke-56.

Timnas Inggris, yang akan berlaga di Grup D Euro 2020 (bersama Kroasia, Skotlandia, dan Republik Cek), masih akan melawan Rumania dalam laga uji coba lain pada 6 Juni. Sedangkan Austria, yang akan berlaga di Grup C Euro 2020 (Belanda, Ukraina, dan Makedonia Utara), akan kembali beruji coba melawan Slovakia pada 6 Juni.

Dalam laga lain, dua peserta Piala Eropa lainnya, Prancis vs Wales, berhadapan dalam laga persahabatan di Nice, Prancis. Les Bleus menang dengan skor 3-0.

Laga ini menandai kembalinya Karim Benzema ke Timnas Prancis setelah lama diasingkan karena kasus skandal video seks. Ia gagal mencetak gol dari eksekusi penalti pada menit ke-27, setelah pemain Wales Neco Williams terkena kartu merah.

Gol Prancis dicetka Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, dan Osumane Dembele.

Prancis, yang akan berlaga di Grup F masih akan melawan Bulgaria, pada 8 Juni, dalam uji coba lain. Sedangkan Wales --akan bersaing Italia, Turli, dan Swiss di Grup A Euro-- masih akan melawan Albania dalam laga uji coba terakhirnya pada 5 Juni.

Dalam laga lain, Belanda bermain 2-2 dengan Skotlandia di Almancil Portugal. Tim Oranje sempat dua ketinggalan oleh gol Jack Hendry dan Kevin Nisbet. Mereka membalas lewat gol yang diborong Memphis Depay.

Belanda, yang akan berlaga di Grup C Euro 2020 (Austria, Ukraina, dan Makedonia Utara), masih akan beruji coba sekali lagi. Pada 6 Juni, mereka akan menghadapi Georgia.

Sementara itu, laga Jerman vs Denmark, di Innsbruck, Austria, berakhir dengan skor 1-1. Gol Jerman dicetak Florian Neuhaus, sedangkan gol Denmark diceploskan Yussuf Poulsen.

Jerman, yang akan meramaikan persaingan Grup F Piala Eropa 2020 (Portugal, Prancis, dan Hungaria), akan menghadapi Lavia dalam uji coba terakhirnya, 7 Juni.

Sedangkan Denmark, penghuni Grup B Euro 2020 (Finlandia, Belgia, Rusia), masih akan melawan Bosnia dalam laga pemanasan pada 6 Juni.

Hasil bola selengkapnya:

Inggris vs Austria 1-0

Jerman vs Denmark 1-1

Prancis vs Wales 3-0

Belanda vs Skotlandia 2-2

Belarusia vs Azerbaijan 1-2

Bosnia vs Montenegro 0-0

Norwegia vs Luksemburg 1-0

Rumania vs Georgia 1-2