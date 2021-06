Jadwal Bola Uji Coba Euro 2020 Ahad Malam 6 Juni: Inggris, Belgia, Belanda Main

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 7 Juni 2021, akan menyajikan rangkaian laga uji coba Euro 2020. Timnas Inggris, Belgia, Belanda, dan Denmark akan bermain.

Timnas inggris akan menjamu Rumania di Middlesbrough. Ini akan jadi laga terakhir The Three Lions menjelang tampil di Piala Eropa. Sebelumnya mereka enang 1-0 atas Austria.

Nantinya, di Euro 2020, Inggris akan berlaga di Grup D bersama Kroasia, Skotlandia, dan Republik Cek. Laga pertama mereka adalah melawan Kroasia pada 13 Juni.

Kroasia akan bersiap menghadapi laga ini dengan menjalani uji coba terakhirnya, malam nanti, melawan Belgia di Brussel. Sebelumnya, mereka ditahan Armenia 1-1.

Bagi Belgia, laga melawan Kroasia juga akan menjadi persiapan terakhir sebelum Piala Eropa. Sebelumnya, tim asuhan Roberto Martinez itu ditahan Yunani 1-1.

Belgia, yang saat ini menempati ranking satu dunia, akan berlaga di Grup B Euro. Mereka akan bersaing dengan Denmark, Rusia, dan Denmark.

Malam ini, Denmark akan beruji coba melawan Bosnia. Sebelumnya mereka mampu menahan Jerman 1-1.

Dalam laga lain, malam ini juga akan hadir laga Belanda vs Georgia. Belanda menjalani laga uji coba terakhirnya setelah ditahan Skotlandia 2-2. Mereka akan berlaga di Grup C Euro 2020, bersaing dengan Ukraina, Austria, dan Makedonia Utara.

Jadwal Bola Laga Uji Coba Euro 2020

Ahad, 6 Juni 2021

Laga Uji Cona

23:00 Denmark vs Bosnia

23:00 Inggris vs Rumania

23:00 Belanda vs Gerogia.

Senin, 7 Juni 2021

01.45 Belgia vs Kroasia.

