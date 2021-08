Jadwal Liga Inggris Matchday Kedua Akhir Pekan Ini: 2 Laga Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris matchday kedua akan bergulir pada akhir pekan ini. Salah satu laga besar yang layak dinantikan adalah Arsenal vs Chelsea.

Arsenal akan berjuang bangkit setelah dipermalukan tim promosi Brentford 0-2 pada partai pertama lalu. Adapun Chelsea akan berusaha menjaga momentumnya setelah menang 3-0 atas Crystal Palace.

Pertandingan menarik lainnya pekan ini adalah Manchester City vs Norwich City. Manchester City, yang merupakan juara bertahan, mendapat kejutan pada pekan pertama lalu. Mereka takluk 0-1 di kandang Tottenham Hotspur. Kini The Citizens akan berjuang bangkit melawan Norwich yang baru di kalahkan Liverpool 0-3.

Pada pekan kedua ini Liverpool akan menjamu Burnley. Dalam pertandingan lainnya Manchester United akan menyambangi markas Southampton. Sedangkan Tottenham berlaga di kandang Wolves.

ADVERTISEMENT

Jadwal Liga Inggris

(Pekan kedua)

Sabtu, 21 Agustus 2021

18:30 Liverpool vs Burnley (Mola TV)

21:00 Aston Villa vs Newcastle (Mola TV)

21:00 Crystal Palace vs Brentford (Mola TV)

21:00 Leeds United vs Everton (Mola TV)

21:00 Manchester City vs Norwich (SCTV, Mola TV)

23:30 Brighton vs Watfrod (Mola TV).

Ahad, 22 Agustus 2021

20:00 Southampton vs Manchester United (Mola TV)

20:00 Wolves vs Tottenham (Mola TV)

22:30 Arsenal vs Chelsea (SCTV, Mola TV).

Selasa, 24 Agustus 2021

02:00 West Ham vs Leicester (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris