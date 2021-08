Jadwal Bola Live Rabu 25 Agustus: Arsenal dan Bayern, Juga Ada Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari, 26 Agustus 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Champions, Piala Liga Inggris (Carabao Cup), dan Piala Jerman.

Dari arena Liga Champions, akan tersaji rangkaian pertandingan leg kedua babak playoff. Laga Shakhtar Donetsk vs AS Monaco akan disiarkan live di SCTV.

Shakhtar Donetsk (Ukraina) akan menjalani laga kedua dengan posisi lebih diuntungkan. Mereka akan berlaga di kandang sendiri dan sudah mengantongi keunggulan 1-0 atas Monaco, lawannya yang berasal dari Prancis.

Dalam laga lain, Sheriff Tiraspol (Moldova) akan berusaha menuntaskan perjuangannya di kandang Dinamo Zagreb (Kroasia). Mereka sudah unggul 3-0.

Dalam laga lainnya, RB Salzburg (Austria) akan berlaga di kandang Brondby (Denmark) untuk menjaga keunggulan 2-1.

Dari Piala Liga Inggris akan hadir jadwal West Brom vs Arsenal. Pertandingan putaran kedua ini akan berlangsung mulai 02:00 WIB dengan disiarkan Mola TV.

Sementara itu, dari Piala Jerman atau DFB Pokal, akan hadir laga terakhir dari rangkaian jadwal pekan pertama. Bayern Munchen akan berlaga di kandang Bremer SC, klub divisi lima. Laga ini juga akan disiarkan langsung Mola TV.

Jadwal bola selengkapnya

Kamis, 26 Agustus 2021

Liga Champions

(Leg 2 playoff)

02:00 Shakhtar Donetsk vs AS Monaco (SCTV)

(skor sementara 1-0).

02:00 Dinamo Zagreb vs Sheriff

(skor sementara 0-3).

02:00 Brondby vs RB Salzburg

(skor sementara 1-2).

Piala Liga Inggris (Carabao Cup)

(Putaran kedua)

01:45 Newcastle United vs Burnley

01:45 Newport County vs Southampton

02:00 West Brom vs Arsenal (Mola TV).

Piala Jerman (DFB Pokal)

(Putaran pertama)

01:45 Bremer SV vs Bayern Munchen (Mola TV).

