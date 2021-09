Jadwal Bola Live Akhir Pekan Ini: BRI Liga 1 dan Kualifikasi Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada akhir pekan ini akan menyajikan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 serta lanjutan BRI Liga 1. Banyak partai menarik akan tersaji.

Dari tanah air, lanjutan BRI Liga 1 3031-2022 pekan pertama akan bergulir mumai Jumat sore ini, diawali laga Tira Persikabo vs Madura United. Pada Sabtu antara lain ada Borneo FC vs Persebaya Surabaya dan 20:30 Persib Bandung vs Barito Putera. Sedangkan sehari setelahnya, Ahad, ada partai PSM Makassar vs Arema FC dan PSS Sleman vs Persija Jakarta.

Dari babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa akan hadir laga pekan kelima. Tim-tim besar akan kembali berlaga. Akhir pekan ini antara lain ada pertandingan Ukraina vs Prancis Belanda vs Montenegro, Inggris vs Andorra, Ukraina vs Prancis, Spanyol vs Georgia, dan Swiss vs Italia.

Babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Latin baru akan hadir kembali pada Senin pagi. Laga Brasil vs Argentina akan jadi daya pikat utama.

Jadwal bola selengkapnya

Jumat, 3 September 2021

Liga 1 2021

(pekan pertama)

15:15 Tira Persikabo vs Madura United (Indosiar).

Sabtu, 4 September 2021

Liga 1 2021

15:15 PSIS Semarang vs Persela Lamongan (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

20:30 Persib Bandung vs Barito Putera (Indosiar).

Kualifikasi Piala Dunia 2022

(Zona Eropa, live Mola TV)

20:00 Finlandia vs Kazakhstan

23:00 Serbia vs Luksembourg

23:00 Irlandia vs Azerbaijan

23:00 Latvia vs Norwegia

23:00 Siprus vs Rusia

23:00 Sloveina vs Malta.

Uji Coba

23:45 Qatar vs Portugal.

Ahad, 5 September 2021

Kualifikasi Piala Dunia

(Zona Eropa, live Mola TV)

01:45 Ukraina vs Prancis

01:45 Kep Faroe vs Denmark

01:45 Israel vs Austria

01:45 Skotlandia vs Moldova

01:45 Belanda vs Montenegro

01:45 Gibraltar vs Turki

01:45 Slovakia vs Kroasia.