Jadwal Liga 1 Sabtu 11 September: 4 Laga Live, Termasuk Persita vs Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2021-2022 sudah memasuki pekan kedua. Sabtu hari ini, 11 September 2021, akan tersaji empat pertandingan, yang seluruhnya ditayangkan langsung televisi.

Rangkaian jadwal hari ini akan dibuka dua laga yang berlangsung pada 15:15 WIB. Laga Persiraja Banda Aceh vs PSS Sleman akan berlangsung Stadion Madya, sedangkan Barito Putera vs Bali United digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang.

Persiraja Banda Aceh dan PSS Sleman sama-sama mengejar kemenangan pertamanya musim ini. Pada pekan pertama lalu, Persiraja dikalahkan Bhayangkara FC 1-1, sedangkan PSS Sleman bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta.

Pada laga lain, Bali United akan berusaha menjaga tren positif. Sebelumnya, Bali United, yang merupakan juara bertahan, menang 1-0 atas Prsik Kediri. Barito Putera akan berusaha bangkit setelah dikalahkan Persib Bandung 0-1.

Persib pun akan bermain malam ini, mulai 20:30. Mereka akan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Wibawa Mukti. Sebelumnya, di tempat sama, akan berlangsung laga Persebaya Surabaya vs Tira Persikabo.

Jadwal Liga 1(pekan kedua)

Sabtu, 11 September 2021

15:15 Persiraja Aceh vs PSS Sleman (Ochannel)

15:15 Barito Putera vs Bali United (Indosiar)

18:15 Persebaya vs Tira Persikabo (Indosiar)

20:30 Persita Tangerang vs Persib Bandung (Indosiar).