Klasemen Liga Spanyol Setelah Jadwal Pekan Kelima Usai: Barcelona di Posisi 7

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Spanyol pekan kelima sudah tuntas digelar. Laga Barcelona vs Granada, Selasa dinihari, menjadi penutupnya.

Barcelona gagal meraih poin penuh dalam pertandingan kandangnya ini. Mereka ditahan Granada 1-1. Tertinggal lewat gol Domingos Duarte, mereka selamat dari kekalahan berkat gol Ronald Araujo.

Barcelona belum terkalahkan dalam empat laga yang dijalaninya. Tak seperti tim lain, Gerard Pique cs baru bermain empat kali karena jadwal mereka pada pekan sebelumnya ditunda.

Kini, Barca menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 8. Mereka tertinggl empat poin dari Real Madrid yang memuncaki klasemen dan sudah bermain lima kali.

Pada pekan kelima ini, Real Madrid menang 2-1 di kandang Valencia. Sedangkan juara bertahan Atletico Madrid ditahan Athletic Bilbao 0-0 dan kini menempati posisi kedua dengan nilai 11.

Lanjutan jadwal Liga Spanyol pekan keenam akan dimulai akhir pekan ini. Barcelona akan menyambangi Cadiz, Real Madrid melawan Mallorca, sedangkan Atletico berlaga di kandang Getafe.

Hasil Liga Spanyol Pekan Kelima

Celta Vigo vs Cadiz 1-2

Rayo Vallecano vs Getafe 3-0

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao 0-0

Elche vs Levante 1-1

Deportivo Alaves vs Osasuna 0-2

Mallorca vs Villarreal 0-0

Real Sociedad vs Sevilla 0-0

Real Betis vs Espanyol 2-2

Valencia vs Real Madrid 1-2

Barcelona vs Granada 1-1.

Klasemen Liga Spanyol