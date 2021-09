Jadwal Liga Champions dan Siaran Langsungnya, Mulai Selasa Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan kedua akan dimulai pada Selasa malam 28 September 2021. Sejumlah partai seru akan mengisi persaingan pada babak penyisihan grup kali ini.

Di Grup A, Manchester City akan menyambangi markas PSG pada Rabu dini hari 29 September 2021. The Citizens saat ini berada di puncak klasemen setelah menang besar 6-3 dari RB Leipzig pada laga pertama dua pekan lalu. PSG berada di posisi kedua. Lionel Messi cs hanya bermain imbang 1-1 dengan Club Brugge pada laga sebelumnya.

Laga panas juga akan terjadi antara AC Milan vs Atletico Madrid. Milan mengalami kekalahan 2-3 di Stadion Anfield, markas Liverpool, pada laga pertama sementara Atletico Madrid hanya bermain imbang 0-0 dengan FC Porto.

Juara bertahan Chelsea juga akan menghadapi laga tak mudah. Mereka akan menyambangi markas Juventus pada Kamis mendatang. The Blues harus segera bangkit dari kekalahan 0-1 di markas sendiri dari Manchester City akhir pekan kemarin.

Manchester United juga akan menghadapi laga yang tak mudah pada tengah pekan ini. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer harus menjamu Villarreal yang musim lalu sempat mengalahkan mereka pada laga final Liga Europa.

Berikut jadwal Liga Champions pekan kedua:

Selasa, 28 September 2021

23:45 Ajax vs Besiktas - ChampionsTV

23:45 Shakhtar Donetsk vs Inter Milan - ChampionsTV dan SCTV

Rabu, 29 September 2021

02:00 PSG vs Manchester City - ChampionsTV dan SCTV

02:00 AC Milan vs Atletico Madrid - ChampionsTV

02:00 FC Porto vs Liverpool - ChampionsTV

02:00 Real Madrid vs Sheriff - ChampionsTV

02:00 Dortmund vs Sporting CP - ChampionsTV

02:00 RB Leipzig vs Club Brugge - ChampionsTV

23:45 Atalanta vs Young Boys - ChampionsTV dan SCTV

23:45 Zenit vs Malmo - ChampionsTV

Kamis, 30 September 2021

02:00 Juventus vs Chelsea - ChampionsTV dan SCTV

02:00 Manchester United vs Villarreal - ChampionsTV

02:00 Benfica vs Barcelona - ChampionsTV

02:00 Bayern Munchen vs Dynamo Kiev - ChampionsTV

02:00 Wolfsburg vs Sevilla - ChampionTV

02:00 Salzburg vs Lille LOSC - ChampionsTV

Jadwal Liga Champions dan siaran langsungnya bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan stasiun televisi yang bersangkutan. Tim-tim besar seperti Barcelona, Inter Milan, AC Milan dan Manchester United masih akan mengincar poin perdana musim ini. Pasalnya mereka menelan kekalahan pada laga pertama dua pekan lalu.