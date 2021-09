Sepak Bola PON Papua: Rekap Hasil hingga Kamis, Jadwal, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi sepak bola PON Papua sudah memasuki pekan kedua. Persaingan untuk lolos ke babak berikutnya masih berlangsung seru.

Simak Hasil, Klasemen, dan Jadwal lengkap Sepak Bola PON Papua:

Hasil Sepak Bola PON Papua

Senin, 27 September 2021

Grup A: Papua vs Jawa Barat 5-1.

Grup B: Jawa Timur vs Sulawesi Selatan 3-0.

Selasa, 28 September 2021

Grup A: Nusa Tenggara Timur vs Maluku Utara 1-2

Grup B: Sumatera Utara vs Jawa Tengah 1-1

Grup C: Aceh vs Sulawesi Utara 1-2.

Kamis, 30 September 2021

Grup A: Jabar vs NTT 1-0

Grup B: Sulsel vs Sumut 0-1.

Klasemen Sepak Bola PON Papua



Grup A

No Tim Main Gol Poin 1 Papua 1 4 3 2 Maluku Utara 1 1 3 3 Jabar 2 -3 3 4 NTT 2 -2 0

Grup B

No Tim Main Gol Poin 1 Sumut 2 1 4 2 Jatim 1 3 3 3 Jawa Tengah 1 0 1 4 Sulawesi Selatan 2 -4 0

Grup C

No Tim Main Gol Poin 1 Sulawesi Utara 1 1 3 2 Kalimantan Timur 0 0 0 3 Bengkulu 0 0 0 4 Aceh 1 -1 0

Jadwal Sepak Bola PON Papua

Jumat, 1 Oktober 2021

Grup A: Maluku Utara vs Papua - Stadion Mandala - 15.00 WIT

Grup B: Jateng vs Jatim - Stadion Mahacandra - 15.00 WIT

Grup C: Sulut vs Kaltim - Stadion Barnabas Youwe - 15.00 WIT.

Ahad, 3 Oktober 2021

Grup A: Maluku Utara vs Jawa Barat - Stadion Mahacandra - 15.00 WIT

Grup A: Papua vs NTT - Stadion Mandala - 15.00 WIT.

Senin, 4 Oktober 2021

Grup B: Jateng vs Sulawesi Selatan - Stadion Mandala

Grup B: Jatim vs Sumatera Utara - Stadion Mahacandra

Grup C: Sulawesi Utara vs Bengkulu - Stadion Mandala

Grup C: Kalimantan Timur vs Aceh - Stadion Barnabas Youwe.

Nantinya dua tim teratas babak penyisihan grup PON Papua ini akan lolos ke babak kedua (6 besar). Jawa Barat merupakan juara bertahan.