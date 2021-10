Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-8 Akhir Minggu Ini: Ada Atletico vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan kedelapan. Salah satu partai besar yang akan tersaji adalah Atletico Madrid versus Barcelona, yang akan berlangsung Aha dinihari, 3 Oktober 2021.

Kedua tim saat ini masih tertinggal dalam persaingan berebut posisi puncak klasemen. Atletico Madrid, yang merupakan juara bertahan, menempati peringkat ke-4 dengan nilai 14. Barcelona ada di urutan keenam dengan nilai 12.

Atletico baru dikalahkan oleh alaves 0-1. Sedangkan Barcelona baru menang 3-0 atas Levante. Dalam 5 pertemuan terakhir, Atletico Madrid menang 2 kali, sedangkan Barcelona menang sekali. Duel terakhir keduanya, pada 8 Mei 2021, berakhir dengan skor 0-0.

Dalam laga nanti, sorotan tajam akan tertuju pada penampilan Barcelona. Klub Katalan itu baru saja mengalami kekalahan 0-3 dari Benfica di Liga Champions. Itu adalah kekalahan kedua dalam dua laga awal mereka di pentas Eropa.

Rentetan hasil buruk tersebut membuat pelatih Ronald Koeman kian gencar dikabarkan akan dipecat. Nasibnya mungkin tak akan selamat bila Barcelona kembali kalah dalam laga bergengsi nanti.

Pekan ini, Real Madrid, yang kini memuncaki klasemen akan menyambangi Espanyol. Real Sociedad yang tampil mengejutkan dan kini menduduki posisi kedua klasemen akan menghadapi Getafe.

Partai menarik lainnya pekan ini adalah Villarreal vs Real Betis dan Granada vs Sevilla.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan kedelapan, live Bein Sports)

Sabtu, 2 Oktober 2021

02:00 Athletic Bilbao vs Alaves

19:09 Osasuna vs Rayo Vallecano

21:15 Mallorca vs Levante

23:30 Cadiz vs Valencia.

Ahad, 3 Oktober 2021

02:00 Atletico Madrid vs Barcelona

19:00 Elche vs Celta

21:15 Espanyol vs Real Madrid

23:30 Villarreal vs Real Betis

23:30 Getafe vs Real Sociedad.

Senin 4 Oktober 2021

02:00 Granada vs Sevilla.

Klasemen Liga Spanyol