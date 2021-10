Jadwal Liga 1 Ahad 3 Oktober: 5 Laga, 3 Live di Indosiar Termasuk Persebaya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan keenam akan kembali bergulir pada Ahad ini, 3 Oktober 2021. Ada lima pertandingan yang akan berlangsung secara maraton, tiga di antaranya disiarkan langsung oleh Indosiar.

Pada 15.15 WIB, dua jadwal akan berlangsung berbarengan. Madura United FC vs Persipura Jayapura akan digelar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Sedangkan Persik Kediri vs PSS Sleman dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Pesipura, Persik, dan PSS sama-sama akan berjuang bangkit setelah menelan kekalahan dalam pekan sebelumnya. Madura United juga baru ditahan PSIS Semarang 0-0.

Pada 18.15 WIB, dua pertandingan lain akan berlangsung bersamaan, yakni Arema FC vs Persela Lamongan serta Barito Putera vs Bhayangkara FC.

Arema akan berusaha menjaga tren setelah mengalahkan Persipura 1-0. Lawannya, Persela, juga baru menang 1-0 atas Persiraja Banda Aceh.

Barito sudah berhasil meraih kemenangan pertamanya pada pekan lalu, dengan menekuk PSM 2-0. Tapi, mereka masih terpuruk di zona degradasi.

Mereka akan menghadapi lawan berat dalam laga hari ini. Bhayangkara FC belum terkalahkan dan kini memuncaki klasemen denga nilai 13, unggul satu poin dari juara bertahan Bali United.

Menjadi penutup jadwal malam ini sekaligus akhir jadwal pekan keenam, pada 20.45 WIB, duel Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang akan hadir di Stadion Wibawa Mukti.

Persebaya baru saja menang 3-1 atas PSS Sleman. Tapi mereka masih berkutat di posisi ke-12 klasemen. PSIS Semarang terus ditahan seri lawannya dalam dua laga terakhir, tapi sejauh ini belum terkalahkan.

Jadwal Liga 1 Pekan Keenam

Ahad, 3 Oktober 2021

15.15 Madura United FC vs Persipura (Indosiar)

15.15 Persik Kediri vs PSS Sleman (Vidio)

18.15 Arema FC vs Persela Lamongan (Indosiar)

18.15 Barito Putera vs Bhayangkara FC (Ochannel)

20.45 Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang (Indosiar).

Selanjutnya: Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Keenam