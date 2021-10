Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Ke-9: MU vs Liverpool Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan kesembilan, yang rangkaian pertandingannya akan bergulir pada akhir minggu ini. Ada dua laga yang akan disiarkan SCTV, termasuk Manchester United vs Liverpool yang akan berlangsung Ahad malam, 24 Oktober..

Liverpool saat ini ada di posisi kedua klasemen, setelah mengalahkan Watford sekaligus bangkit dari dua hasil seri secara beruntun. Tim asuhan Jurgen Klopp ini mengemas nilai 18, hanya terpaut satu angka dari Chelsea.

Man United tengah mengalami kemunduran. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, termasuk dua kali kalah. Kini mereka menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 14.

Pada pekan ini, Chelsea akan berusaha mempertahankan posisinya di puncak klasemen dengan mengalahkan tamunya, Norwich City, pada Sabtu malam. Mereka sangat diunggulkan untuk menang karena Norwich masih terpuruk di dasar klasemen dan belum meraih kemenangan.

Manchester City, yang ada di posisi ketiga klasemen, pekan ini akan melawan Brentford. Pertandingan yang akan berlangsung Sabtu malam ini akan disiarkan SCTV.

Pekan ini, Arsenal akan melawan Aston Villa pada Sabtu dinihari. Sedangkan Tottenham akan berlaga di kandang West Ham, pada Ahad malam.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

Sabtu, 23 Oktober 2021

02:00 Arsenal vs Aston Villa

18:30 Chelsea vs Norwich City

21:00 Crystal Palace vs Newcastle United

21:00 Everton vs Watford

21:00 Leeds United vs Wolves

21:00 Southampton vs Burnley

23:30 Brentford vs Manchester City (SCTV).

Ahad, 24 Oktober 2021

20:00 Brentford vs Leicester City

20:00 West Ham United vs Tottenham

22:30 Manchester United vs Liverpool (SCTV).

Klasemen Liga Inggris