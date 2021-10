Barcelona Vs Real Madrid 1-2, Cules Hadang Mobil Ronald Koeman

TEMPO.CO, Jakarta - Laga El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid yang berlangsung pada Ahad malam 24 Oktober 2021 berakhir dengan skor 1-2. Kekalahan itu membuat Cules, sebutan untuk suporter Barcelona, kesal dan menghadang mobil Pelatih Ronald Koeman saat akan keluar dari Stadion Camp Nou.

Suporter Barcelona dikabarkan sengaja berkumpul di luar Stadion Camp Nou usai pertandingan itu. Dalam foto-foto yang viral di media sosial, mereka sempat menghadang mobil Koeman saat si pelatih hendak pulang.

Beruntung tak ada aksi kekerasan fisik yang dialami Koeman. Sebagian dari mereka hanya mengambil foto Koeman dan sebagian lainnya melemparkan cemoohan kepada si pelatih, tetapi ada juga suporter yang disebut sempat memukul mobil Koeman sebelum akhirnya berhasil keluar dari kerumunan tersebut.

Barcelona dalam pernyataannya menyatakan mengutuk tindakan para suporternya tersebut. Mereka menyatakan akan mengambil tindakan agar kejadian seperti itu tak terulang di kemudian hari.

"FC Barcelona secara terbuka mengutuk tindakan kekerasan dan penghinaan yang dialami manajer kami saat meninggalkan Camp Nou. Klub akan mengambil tindakan keamanan dan disiplin agar kejadian yang tidak menyenangkan seperti itu tidak terjadi lagi," tulis Barcelona di akun media sosial twitter mereka.

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again.