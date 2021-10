Ini Rapor Ronald Koeman Hingga Dipecat Barcelona, Lebih Buruk dari Quique Setien

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona memecat Ronald Koeman setelah dikalahkan oleh Rayo Vallecano pada laga Liga Spanyol Kamis dini hari tadi. Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, Koeman memang layak dipecat karena memiliki rapor yang lebih buruk dari pelatih Barca terdahulu, Quique Setien.

Selama nyaris satu setengah musim menangani Gerard Pique cs, Koeman tercatat telah menjalani 67 laga di semua kompetisi. Dari 67 laga itu, dia berhasil memberikan 40 kemenangan atau sekitar 59,7 persen.

Persentase itu jauh lebih buruk ketimbang yang dicatatkan pendahulunya, Quique Setien. Menangani Barcelona hanya setengah musim, Setien berhasil mempersembahkan 16 kemenangan dari 25 laga atau sebesar 64 persen.

Rapor Koeman bahkan jauh lebih buruk dari pelatih sebelum Setien, Ernesto Valverde. Pria yang kini tak menangani tim mana pun itu tercatat memberikan 97 kemenangan dari 145 laga selama tiga musim atau dengan persentase 66 persen.

Jumlah kekalahan yang dialami Koeman selama satu setengah musim bahkan menyamai apa yang dialami Barca di era Ernesto Valverde. Selama tiga musim di tangan Valverde, Barca hanya menderita 16 kekalahan.

Tak hanya itu, Barca ala Koeman juga memiliki catatan lebih buruk dalam hal kebobolan gol. Gawang Marc-Andre ter Stegen tercatat kebobolan 77 gol dari 67 laga atau 1,15 gol per pertandingan. Setien mencatatkan rata-rata kebobolan 1,08 gol per pertandingan sementara di era Valverde, Barcelona hanya kebobolan 128 gol atau rata-rata 0,8 gol per pertandingan.

Koeman hanya sedikit lebih unggul dari Quique Setien soal gol yang diciptakan timnya. Barca tercatat mencetak 141 gol dari 67 laga atau rata-rata 2,1 gol per pertandingan di era Koeman. Tim asuhan Setien hanya meraih 50 gol atau rata-rata 2 gol pertandingan. Akan tetapi catatan Koeman itu lebih buruk dari era Valverde yang mencatatkan 2,3 gol per pertandingan.

Valverde juga lebih baik dari Koeman soal persembahan trofi. Selama tiga musim, dia berhasil mempersembahkan empat gelar juara: dua Liga Spanyol (2017-2018 dan 2018-2019), satu Copa del Rey (2017-2018) dan satu Supercopa Spanyol (2018). Koeman hanya mampu mempersembahkan satu gelar juara Copa del Rey musim lalu sementara Setien nol.

Berikut data perbandingan Barca di bawah asuhan Ronald Koeman, Quique Setien dan Ernesto Valverde:

No. Pelatih Main Menang Imbang Kalah Gol 1. Ronald Koeman 67 40 11 16 141:77 2. Quique Setien 25 16 4 5 50:27 3. Ernesto Valverde 147 97 32 16 339:128

Media Spanyol Sport juga menyoroti kiprah Barca menghadapi tim-tim besar di bawah asuhan Koeman (melawan Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla dan tim besar di Liga Champions). Dari 16 laga, Koeman hanya meraih tiga kemenangan, tiga kali imbang dan 10 kali kalah.

Tiga kemenangan itu pun didapatkan Barca hanya dari dua tim, yaitu Sevilla dan Juventus. Barca-nya Koeman meraih dua kemenangan dari Sevilla musim lalu di Liga Spanyol dan Copa del Rey dan satu kemenangan dari Juventus pada babak penyisihan grup Liga Champions, juga musim lalu.

Selebihnya, mereka menelan tiga kekalahan dari Real Madrid, tiga kekalahan dari Atletico Madrid, satu kekalahan dari Sevilla, satu kekalahan dari Juventus, satu kekalahan dari PSG dan satu kekalahan dari Bayern Munchen.

Tak hanya itu, gawang Marc-Andre ter Stegen juga kebobolan 27 gol dan mereka hanya mencetak 13 gol dari 16 laga tersebut.

Dengan rapor buruk seperti itu, tak heran jika kemudian Presiden Barcelona memecat Ronald Koeman bahkan sebelum kompetisi musim ini memasuki pertengahan. Harapannya, mereka bisa mendapatkan hasil baik sehingga memperbaiki posisi saat ini.

