Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-12: Sociedad Masih di Puncak, Atletico Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Real Sociedad hanya mampu bermain imbang pada pekan ke-12 Liga Spanyol, Senin dinihari, 1 November. Namun, mereka masih mampu mempertahankan posisinya di puncak klasemen.

Real Sociedad, yang bermain di kandang sendiri, unggul lebih dahulu lewat gol penalti Alexander Isak. Bilbao membalas lewat gol Iker Muniain. Gol Bilbao dicetak setelah mereka bermain dengan 10 orang karena Inigo Martinez mendapat kartu kuning kedua.

Sociedad meraih hasil seri ketiganya dalam lima laga. Tapi, mereka masih mampu menjaga posisinya di puncak klasemen dengan nilai 25, unggul satu poin dari Real Madrid dan Sevilla.

Athletic Bilbao meraih hasil seri untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi kedelapan dengan ilai 18, unggul dua poin dari Barcelona yang ada di bawahnya.

Dalam laga lainnya, juara bertahan Atletico Madrid mengalahkan Real Betis dengan skor 3-0 di Wanda Metropolitano. Mereka unggul berkat gol Yannick Carrasco, German Pezzella (bunuh diri), dan Joao Felix.

Dengan tambahan tiga poin, Atletico naik ke urutan empat klasemen dengan 22 poin hasil dari 11 pertandingan. Real Betis turun ke urutan kelima dengan 21 poin hasil dari 12 laga.

Sehari sebelumnya, Real Madrid mengalahkan Elche 2-1 sedangkan Barcelona ditahan Alaves 1-1.

Hasil Liga Spanyol pekan ke-12:

Atletico Madrid vs Real Betis 3-0

Getafe vs Espanyol 2-1

Real Sociedad vs Athletic Bilbao 1-1

Cadiz vs Mallorca 1-1

Barcelona vs Alaves 1-1

Valencia vs Villarreal 2-0

Sevilla vs Osasuna 2-0

Elche vs Real Madrid 1-2.

Jadwal Selasa, 2 November

00:30 Rayo Vallecano vs Celta Vigo

03:00 Levante vs Granada CF.

Klasemen Liga Spanyol

