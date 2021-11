Jadwal Liga Champions Selasa 2 November: Laga Chelsea dan MU Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pada Rabu dinihari, 3 November 2021, akan menampilkan delapan laga pekan keempat. Sejumlah tim berpeluang lolos ke babak 16 besar.

Bayern Munchen dan Juventus berpeluang memastikan satu tempat di babak 16 besar pada laga nanti malam. Keduanya saat ini memuncaki klasemen Grup E dan H setelah menyapu bersih tiga kemenangan.

Bayern Munchen akan menghadapi Benfica yang pada laga dua pekan lalu mereka bungkam dengan skor 4-0. Posisi Benfica terancam jika kembali menelan kekalahan. Pasalnya, saat ini mereka baru mengantongi empat angka, hanya unggul satu angka dari Barcelona yang berada di posisi ketiga.

Barcelona berpeluang menyalip Benfica jika berhasil meraih kemenangan atas tuan rumah Dynamo Kiev. Dua pekan lalu, Blaugrana yang masih ditangani Ronald Koeman meraih kemenangan 1-0 berkat gol Gerard Pique.

Sementara Juventus akan menjamu klub asal Rusia Zenit St Petersburg. Mereka akan melaju bila menang lagi. Dua pekan lalu Si Nyonya Tua menang tipis 1-0 atas lawannya ini, berkat gol Dejan Kulusevski.

Zenit juga dalam posisi sulit karena mereka baru mengumpulkan tiga angka. Apalagi mereka harus bersaing dengan Chelsea yang merupakan juara bertahan.

Salzburg, yang ada di Grup G, juga bisa melaju. Syaratnya mereka menang atas Wolfsburg dan di laga lain Sevilla mengalahkan Lille.

Sementara itu, Manchester United akan menghadapi laga yang tak mudah. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer harus bertandang ke markas Atalanta. Pada laga sebelumnya, di Stadion Old Trafford, United nyaris kalah jika Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo tak mencetak gol pada 15 menit terakhir sehingga skor menjadi 3-2.

Berikut jadwal Liga Champions pekan keempat:

Rabu, 3 November 2021:

00.45 WIB - Malmoe Vs Chelsea (SCTV)

00.45 WIB - Wolfsburg vs RB Salzburg

03.00 WIB - Villarreal vs Young Boys

03.00 WIB - Juventus vs Zenit

03.00 WIB - Bayern Munchen vs Benfica

03.00 WIB - Sevilla vs Lille

03.00 WIB - Dynamo Kiev vs Barcelona

03.00 WIB - Atalanta vs Manchester United (SCTV).

Selanjutnya: Jadwal hari berikutnya