Tottenham Hotspur Resmikan Antonio Conte Sebagai Pelatih Baru Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Tottenham Hotspur disebut akan mengumumkan secara resmi penunjukkan Antonio Conte sebagai pelatih baru mereka pada hari ini, Selasa 2 November 2021 waktu setempat. Kedua belah pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan dan tinggal menunggu penandatanganan kontrak.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano menyatakan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati segala hal dalam kontrak. Conte akan mendapatkan kontrak hingga Juni 2023 meskipun tak mendetailkan berapa bayaran yang akan diterimanya.

Conte sendiri disebut telah berada di London. Direktur Tottenham, Fabio Paraticci disebut berperan besar dalam perekrutan Conte itu.

"Antonio Conte ke Tottenham, telah dikonfirmasi dan ini infonya. Kontrak hingga Juni 2023 akan ditandatangani pada Selasa. Kesepakatan verbal telah selesai. Dia kembali ke Liga Primer," cuit Romano.

"Fabio Paratici menginginkan dia sejak Juni dan berhasil mengubah pendirian Conte. Kerja yang sangat baik."

Antonio Conte to Tottenham, confirmed and here we go. The contract until June 2023 will be signed on Tuesday. The verbal agreement is now completed. He’s back in the Premier League. #THFC

Fabio Paratici wanted him since June and changed Conte’s mind. Incredible work. #Conte pic.twitter.com/2TnHBwyq0A