Jadwal Liga 2 Rabu 3 November: 4 Laga, PSG Pati vs Persis Solo Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pada Rabu, 3 November 2021, akan menampilkan empat pertandingan pekan keenam. Ada partai menarik antara PSG Pati dan Peris Solo.

Bentrok klub milik Atta Halilintar dan Kaesang Pangarep itu akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, mulai 20.30 WIB. Pertandingannya akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Kedua tim menorehkan hasil jauh berbeda di Grup C. Persis Solo tak terkalahkan dalam lima laga, termasuk tiga kali menang. Mereka kini memuncaki klasemen dengan nilai 11, unggul selisih gol dari PSCS Cilacap.

PSG Pati baru sekali menang. Mereka terpuruk di posisi kelima klasemen dengan nilai 4. Pada pertemuan pertama, PSG Pati dikalahkan Persis Solo 0-2.

Hari ini, jadwal Liga 2 juga akan menyajikan laga PSBS Biak vs Mitra Kukar, PSPS Riau vs Semen Padang, Persewar vs Sulut United.

Jadwal Liga 2 pekan keenam Rabu, 3 November 2021:

15:15 PSBS Biak vs Mitra Kukar (Vidio)

18:15 PSPS Riau vs Semen Padang (Ochannel)

18:15 Persewar vs Sulut United (Vidio)

20:30 PSG Pati FC vs Persis Solo (Indosiar).

