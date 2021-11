Jadwal Liga 1 dan Liga 2 Kamis 4 November: Persela vs Persib Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis, 4 November 2021, antara lain menyajikan pertandingan Liga 1 dan Liga 2.

Dari Liga 1, ada satu laga pembuka pekan ke-11. Persela Lamongan akan menjamu Persib Bandung di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Laga ini akan berlangsung mulai 20.30 WIB dengan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Persib Bandung akan menjaga catatan tak terkalahkan. Mereka menjadi satu-satunya tim Liga 1 musim yang menyandang status seperti itu.

Maung Bandung menang dalam empat laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 22, terpaut tiga poin dari Bhayangkara FC yang ada di puncak klasemen.

Persela Lamongan saat ini menempati posisi ke-10 klasemen. Mereka akan berjuang meraih hasil lebih baik setelah ditahan Barito Putera 1-1, yang merupakan hasil seri ketiga dalam empat laga terakhirnya.

Sementara itu dari Liga 2 akan tersaji tiga laga terakhir pekan keenam. Laga tersebut adalah PSMS Medan vs KS Tiga Naga, Persiba Balikpapan vs Kalteng Putra, dan Babel United vs Sriwijaya FC.

Laga Persiba Balikpapan sore ini akan menandai debut Fakhri Husaini yang baru ditunjuk menggantikan Alfredo Vera.

Jadwal bola selengkapnya Kamis, 4 November 2021:

Liga 1

20:30 Persela Lamongan vs Persib Bandung (Indosiar).

Liga 2

15:15 PSMS Medan vs KS Tiga Naga (Vidio)

18:15 Persiba Balikpapan vs Kalteng Putra (Vidio)

20:30 Babel United vs Sriwijaya FC (Vidio).

