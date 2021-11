Liga Inggris Pekan Ke-11: Rekap Hasil, Jadwal Ahad Malam Ini, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan ke-11 sudah berlangsung pada Sabtu malam. Jadwal berikutnya akan tersaji pada Ahad malam ini, 7 November 2021.

Simak rekap hasil Liga Inggris:

Ada dua laga menonjol yang sudah berlangsung pada Sabtu malam. Manchester City berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0, sedangkan Chelsea ditahan Burnley 1-1.

Manchester City mendominasi saat melawan Manchester United di Old Trafford. Mereka unggul berkat gol bunuh diri Eric Bailly dan gol Bernardo Silva.

Hasil itu mengantar Manchester City naik ke posisi kedua klasemen dengan nilai 23, unggul satu poin dari Liverpool yang mereka geser ke posisi ketiga. Manchester United tetap urutan kelima dengan nilai 17.

Dalam pertandingan lain, Chelsea hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Burnley. Mereka sempat unggul lewat gol Kai Havertz, namun kebobolan oleh gol Matej Hydra.

The Blues tetap memuncaki klasemen dengan nilai 26. Sedangkan Burnley masih ada di zona degradasi, urutan ke-18, dengan nilai 8.

Hasil Liga Inggris selengkapnya, Sabtu, 6 November 2021:

Southampton vs Aston Villa 1-0

Manchester United vs Manchester City 0-2

Brentford vs Norwich City 1-2

Chelsea vs Burnley 1-1

Crystal Palace vs Wolves 2-0.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-11 berikutnya:

Rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke 11 akan kembali berlangsung Ahad malam ini. Tiga partai menarik yang akan terjadi adalah Everton vs Tottenham, Arsenal vs Watford, dan West Ham vs Liverpool.

Jadwal Liga Inggris Ahad, 7 November 2021 (live Mola TV):

20:30 Brighton vs Newcastle United

21:00 Arsenal vs Watford

21:00 Everton vs Tottenham

21:00 Leeds United vs Leicester City

23:30 West Ham United vs Liverpool (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

