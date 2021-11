Hasil dan Klasemen Liga 2 Pekan Ke-7: PSBS Biak vs Persiba Balikpapan 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Persiba Balikpapan berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 2 pekan ketujuh di Stadion Batakan, Balikpapan, Kamis, 11 November 2021.

Persiba Balikpapan unggul berkat gol Yudistira Mambrasar pada menit ke-82. Ia menjebol gawang SPBS setelah memanfaatkan umpan Imam Mahmudi.

Gol Persiba didapat setelah PSBS bermain dengan 10 orang. Pada menit ke-58 mereka kehilangan Adrian Msen karena kartu merah.

Dalam pertandingan ini Persiba unggul dalam hal penguasaan bola mencapai 65 persen. Mereka juga memiliki lebih banyak peluang dibandingkan lawannya (3 berbanding 1).

Hasil ini memastikan Persiba Balikpapan bangkit setelah gagal menang dalam dia laga sebelumnya. Kini mereka menempati posisi kedua klasemen Grup D dengan nilai 11, kalah selisih gol dari Sulut United.

PSBS Biak gagal menjaga tren positif setelah sempat menang 2 laga beruntun. Kini mereka berada di posisi keempat klasemen dengan nilai 8.

Dalam sebelumnya hari ini, PSMS Medan bermain imbang 1-1 dengan Babel United di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru. PSMS Medan unggul lebih dahulu lewat gol Titus Bonai, lalu kebobolan lewat gol Amirul Mukminin.

Jadwal Liga 2 pada Kamis malam ini masih menyisakan satu laga. Pertandingan PSPS Riau vs Tiga Naga akan berlangsung di Kaharuddin Nasution, Riau, mulai 20:30 WIB.

Jadwal Liga 2 Pekan Ketujuh, Kamis, 11 November 2021:

Babel United vs PSMS Medan 1-1

PSBS Biak vs Persiba Balikpapan 0-1.

20:30 PSPS Riau vs Tiga Naga (Vidio).

