Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022: Tekuk Kolombia 1-0, Brasil Lolos ke Qatar

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Brasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Mereka merebut tiket ke Qatar setelah mengalahkan Kolombia dengan skor 1-0 dalam lanjutan Kualifikasi Conmebol di Sao Poalo, Jumat, 12 November 2021.

Gol tunggal Brasil dicetak Lucas Paqueta pada menit ke-72. Pemain Lyon itu menjebol gawang Kolombia setelah meneruskan umpan Neymar.

Tim Samba tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 63 persen. Mereka juga mendapat 6 peluang gol, ketimbang Kolombia yang hanya satu.

Hasil ini memastikan Brasil akan bertahan di posisi empat besar klasemen. Mereka mengemas nilai 34, unggul 18 poin dari Timnas Kolombia di posisi kelima. Dengan lima laga yang dimiliki Kolombia, nilainya sudah tak mungkin terkejar lagi.

Dalam laga lainnya hari ini, Ekuador mengalahkan Venezuela, sedangkan Cile menang 1-0 atas Paraguay.

Nantinya, dari zona ini, empat tim lolos ke putaran final. Tim urutan kelima masih berhak tampil di babak playoff.

Hasil Kualifikasi

04:00 Ekuador vs Venezuela

06:00 Paraguay vs Chile

07:30 Brasil vs Kolombia

09:00 Peru vs Bolivia.

Jadwal Sabtu, 13 November 2021

06:00 Uruguay vs Argentina (Mola TV).

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol

No Tim Main Poin 1 Brasil 12 34 2 Argentina 11 25 3 Ekuador 13 20 4 Cile 13 16 5 K olombia 13 16 6 Uruguay 12 16 7 Bolivia 12 12 8 Paraguay 13 12 9 Peru 12 11 10 Venezuela 13 7



