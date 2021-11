Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup I: Inggris vs Albania 5-0

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Inggris selangkah lagi lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Mereka kini hanya membutuhkan hasil seri untuk melaju dalam laga terakhir melawan San Marino.

Posisi itu dipastikan Inggris setelah menang 5-0 saat menjamu Albania dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa di Stadion Wembley. Harry Kane memborong tiga gol buat The Three Lions. Gol lainnya diceploskan Harry Maguire dan Jordan Henderson.

Kemenangan ini menjadi hal istimewa bagi pelatih Inggris, Gareth Southgate. Dalam laga itu, ia menjalani pertandingan ke-67, menjadi pelatih yang tampil paling sering untuk Timnas Inggris sejak Sir Bobby Robson Sven-Goran Eriksson. Southgate telah memenangi lebih banyak pertandingan (43) daripada Eriksson (40).

Berkat kemenangan ini, Inggris kini memuncaki klasemen Grup I dengan nilai 23. Mereka unggul tiga poin dari Polandia yang dalam laga lain mengalahkan Andorra 4-1. Albania di posisi ketiga dengan nilai 15.

Inggris dan Polandia sama-sama sudah menyegel tiket babak playoff. Keduanya akan memperebutkan tiket langsung ke putaran final dalam laga terakhir, 15 November. Inggris hanya membutuhkan hasil seri saat melawan San Marino. Polandia harus menang besar atas Hungaria dan berharap Inggris kalah.

Nantinya hanya juara grup (A sampai J) yang langsung lolos ke putaran final. Tim runner-up akan kembali berjuang di babak playoff untuk memperebutkan tiga tiket sisa.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup I

Inggris vs Albania 5-0

Andorra vs Polandia 1-4

Hungaria vs San Marino 4-0.

Jadwal pekan terakhir, 15 November 2021:

San Marino vs Inggris

Polandia vs Hungaria

Albania vs Andorra.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup I

