Jadwal Liga Italia: Lazio Vs Juve, Fiorentina Vs AC Milan, Inter vs Napoli

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga laga panas akan mengisi jadwal Liga Italia pekan ke-13 yang dimulai Sabtu besok. Ketiga laga itu adalah Lazio vs Juventus, Fiorentina vs AC Milan dan Inter Milan vs Napoli.

Juventus yang saat ini masih menduduki peringkat ketujuh dengan perolehan 18 angka akan menghadapi Lazio yang menempati posisi kelima dengan jarak tiga angka saja. Si Nyonya Tua belum keluar dari tren buruknya musim ini setelah hanya meraih dua kemenangan dari lima laga terakhir.

Masalah bagi Pelatih Massimiliano Allegri adalah mereka harus menghemat tenaga karena masih akan dihadang dua laga berat berikutnya. Pada Rabu mendatang, Juventus akan melawat ke markas Chelsea dan menghadapi Atalanta pada akhir pekan berikutnya.

Pada laga lainnya, AC Milan berada di puncak klasemen sendirian jika berhasil mengalahkan Fiorentina. Skuad asuhan Stefano Pioli saat ini memiliki perolehan angka yang sama dengan Napoli, 32 angka, hanya kalah selisih gol.

Mereka bisa berada di puncak sendirian jika pada laga lainnya, Napoli gagal meraih kemenangan dari juara bertahan Inter Milan.

Akan tetapi AC Milan juga masih harus menyimpan tenaga. Pada tengah pekan depan mereka akan melawat ke markas Atletico Madrid di Liga Champions. Meskipun mereka saat ini menempati posisi juru kunci Grup B, Milan masih berpeluang lolos ke babak 16 besar jika merebut kemenangan pada dua laga tersisa.

Sementara bagi Inter Milan, laga kontra Napoli bisa menjadi peluang mereka untuk memangkas jarak di klasemen. Anak asuh Simone Inzaghi saat ini berada di posisi ketiga dengan perolehan 25 angka atau terpaut tujuh angka dari Napoli dan AC Milan.

Inzaghi bisa menurunkan skuad terbaiknya karena di Liga Champions pekan depan mereka hanya akan menghadapi Shakhtar Donetsk yang merupakan juru kunci di klasemen Grup D. Napoli juga harus bersiap melawat ke markas Spartak Moskow pada Rabu mendatang di ajang Liga Europa.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-13:

Sabtu, 20 November 2021

21.00 WIB - Atalanta vs Spezia

Ahad, 21 November 2021

00.00 WIB - Lazio vs Juventus

02.45 WIB - Fiorentina vs AC Milan

18.30 WIB - Sassuolo vs Cagliari

21.00 WIB - Salernitana vs Sampdoria

21.00 WIB - Bologna vs Venezia

Senin, 22 November 2021

00.00 WIB - Inter Milan vs Napoli

02.45 WIB - Genoa vs AS Roma

00.30 WIB - Verona vs Empoli

02.45 WIB - Torino vs Udinese

Seluruh laga pada jadwal Liga Italia pekan ke-13 akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. AC Milan, Inter Milan, Juventus dan Atalanta akan berlaga di Liga Champions pekan depan sementara Napoli dan Lazio di Liga Europa.



