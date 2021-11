Jadwal Liga 2 Selasa 23 November: RANS Cilegon dan Persis Solo Live di Ochannel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pekan kesembilan akan kembali hadir pada Selasa, 23 November 2021. Lima pertandingan akan berlangsung sepanjang hari.

Dengan dua laga tersisa, persaingan berebut tiket babak 8 besar berlangsung menarik. RANS Cilegon FC akan menjaga peluang, sedangkan Persis Solo bisa lolos.

Nantinya, dua tim teratas masing-masing grup (A hingga D) lolos ke babak 8 besar. Satu tim terbawah terdegradasi.

Pada 15:15 WIB, laga Badak Lampung vs RANS Cilegon FC akan hadir di Stadion Madya Senayan Jakarta. Pertandingan ini akan disiarkan Ochannel.

RANS Cilegon FC kini menempati posisi ketiga klasemen Grup B dengan nilai 14, di bawah Dewa United yang sudah lolos (21) dan Persekat Tegal (17). Bila memenangi laga ini, klub milik Raffi Ahmad ini akan naik ke posisi kedua dan menjaga peluang lolos ke babak 8 besar.

Laga menarik lain akan berlangsung pada 18:15 WIB di Stadion Manahan Solo. Persis Solo akan menghadapi Hizbul Wathan dalam laga yang disiarkan Ochannel.

Persis Solo bisa lolos bila memenangi laga ini. Syaratnya, PSCS Cilacap, yang bermain lebih awal, gagal menang atas Persijap. Bila PSCS juga menang, maka Persis harus berjuang laga pada laga terakhir.

Persis Solo kini ada di puncak klasemen Grup C. Tim milik Kaesang Pangarep ini mengemas nilai 15, unggul 2 poin dari PSIM Yogyakarta dan tiga poin dari PSCS Cilacap.

Malam ini, pada juga ada laga KS Tiga Naga vs Sriwijaya FC dan PSKC Cimahi vs Dewa United. Sriwijaya FC dan Dewa United sudah lolos ke babak 8 besar, bersama PSMS Medan.

Jadwal Liga 2 Selasa, 23 November 2021

15:15 Badak Lampung vs RANS Cilegon FC (Ochannel)

15:15 PSCS Cilacap vs Persijap (Vidio)

18:15 Hizbul Wathan vs Persis Solo (Ochannel)

18:30 KS Tiga Naga vs Sriwijaya FC (Vidio)

20:30 PSKC Cimahi vs Dewa United (Vidio).

