Jadwal Liga 1 Rabu 24 November: 3 Laga, Persib dan Persebaya Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Rabu, 24 November 2021, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-13. Ada tiga laga yang akan berlangsung.

Pada 15:15 WIB, partai Madura United vs Persik Kediri akan berlangsung di Stadion Moch Subroto Magelang. Laga ini akan disiarkan Ochannel.

Madura United akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam tiga laga terakhirnya. Kini mereka menempati posisi ke-15 klasemen.

Persik Kediri kini ada di zona degradasi. Kegagalan menang dalam empat laga, termasuk dua kali kalah, membuat mereka hanya menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 10.

Pada 18:00 WIB, Persebaya Surabaya akan melawan Persita Tangerang di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Jadwal laga ini akan disiarkan langsung Indosiar.

Persebaya meraih tiga kemenangan dalam lima laga terakhirnya. Mereka ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 20, unggul satu angka dari Persita di posisi kedelapan. Persita terus menang dalam dua partai terakhirnya.

Selanjutnya, pada 20:45 WIB, Persiraja Banda Aceh akan melawan Persib Bandung Stadion Maguwoharjo Sleman. Laga ini pun akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Persiraja masih berkutat di dasar klasemen. Mereka baru meraih satu kemenangan dan kini mengemas nilai 5.

Persib Bandung akan berusaha bangkit setelah merasakan kekalahan pertama musim ini, dikalahkan Persija Jakarta 0-1 pada pekan lalu. Bila menang mereka akan kembali naik ke urutan kedua klasemen.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-13 Rabu, 24 November 2021:

15:15 Madura United vs Persik Kediri (Ochannel)

18:00 Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang (Indosiar)

20:45 Persiraja vs Persib Bandung (Indosiar).

