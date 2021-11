Jadwal Liga Conference Malam Ini 25 November: Ada AS Roma dan Tottenham

Pemian AS Roma Stephan El Shaarawy melakukan selebrasi bersama Riccardo Calafiori usai membobol gawang CSKA Sofia dalam pertandingan Grup C Liga Eropa di Stadio Olimpico, Roma, 17 September 2021. AS Roma tampil memukau dengan menghajar CSKA Sofia 5-1. REUTERS/Alberto Lingria

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Conference akan memasuki pekan kelima. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Kamis malam hingga Jumat dinihari WIB, 26 November 2021.

Saat ini tim-tim peserta masih berjuang berebut tiket ke babak 16 besar. Tiket langsung ke babak itu hanya bisa didapatkan oleh juara grup dan sejauh ini belum ada yang berhasil meraihnya.

Tim runner-up nantinya akan maju ke babak preliminary atau playoff. Mereka akan berebut 8 tiket 16 besar dengan 8 tim yang degradasi dari Liga Europa.

Dalam rangkaian jadwal malam ini, aksi AS Roma dan Tottenham Hotspur akan kembali jadi pusat perhatian. Inilah jadwal keduanya:

00:45 Mura vs Tottenham Hotspur

03:00 AS Roma vs Zorya.

Tottenham Hotspur berlaga di Grup G. Mereka ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 7, tertinggal 3 poin dari Rennes, yang malam ini akan melawan Vitese. Spurs membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos, setidaknya lewat babak preliminary.

AS Roma, yang berlaga di Grup C, juga hanya menempati posisi kedua klasemen. Mereka mengemas nilai 7, tertinggal satu poin dari Bodo/Glimt yang malam ini akan menghadapi CSKA Sofia.

Jadwal Liga Conference

(Pekan kelima)

Kamis, 25 November 2021

22:30 Flora vs Partizan

22:30 K. Almaty vs Basel.

Jumat, 26 November 2021

00:45 HJK vs Alashkert

00:45 Lincoln Red Imps vs FC Copenhagen

00:45 Maccabi Haifa vs Union Berlin

00:45 Mura vs Tottenham

00:45 Qarabag vs Omonia

00:45 Rennes vs Vitesse

00:45 Slavia Praha vs Feyenoord

00:45 Slovan Bratislava vs PAOK

03:00 Anorthosis vs Gent

03:00 AS Roma vs Zorya

03:00 Bodo/Glimt vs CSKA Sofia

03:00 Jablonec vs AZ Alkmaar

03:00 Maccabi Tel Aviv vs LASK

03:00 Randers FC vs CFR Cluj.

