Hasil Liga Conference: AZ, Rennes, Copenhagen, Feyenoord, Gent, LASK Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Conference pada Jumat dinihari, 26 November 2021, menghadirkan rangkaian laga pekan kelima. AZ Alkmaar, Copenhagen, Feyenoord, Gent, LASK, Rennes lolos ke babak 16 besar.

Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke babak 16 besar. Tim runner-up akan berlaga lagi di babak playoff (preliminary), bersaing dengan tim yang lengser dari Liga Europa, untuk berebut 8 tiket lainnya.

Hasil Liga Conference Pekan Kelima

Grup A

HJK vs Alashkert 1-0

Maccabi Tel Aviv vs LASK 0-1.

Catatan: LASK (13) lolos ke babak 16 besar dan Maccabi (10) ke babak playoff.

Grup B

Anorthosis vs Gent 1-0

Flora vs Partizan 1-0.

Catatan: Gent (10) lolos ke babak 16 besar. Tiket lainnya diperebutkan Partizan (7), Flora (5), dan Anorthosis (5).

Grup C

AS Roma vs Zorya 4-0

Bodo/Glimt vs CSKA Sofia 2-0.

Catatan: Bodo/Glimt (11) dan AS Roma (10) sudah dipastikan finis di dua besar. Keduanya akan bersaing berebut tiket langsung ke babak 16 besar pada laga terakhir.

Grup D

Jablonec vs AZ Alkmaar 1-1

Randers FC vs CFR Cluj 2-1.

Catatan: AZ Alkmaar (11) lolos ke babak 16 besar. Tiket playoff diperebutkan Randers (7) dan Jablonec (6).

Grup E

Maccabi Haifa vs Union Berlin 0-1

Slavia Praha vs Feyenoord 2-2.

Catatan: Feyenoord (11) lolos ke babak 16 besar. Tiket playoff diperebutkan Slavia (7) dan Union Berlin (6).

Grup F

Lincoln Red Imps vs FC Copenhagen 0-4

Slovan Bratislava vs PAOK 0-0.

Catatan: Copenhagen (12) lolos ke babak 16 besar. Tiket playoff diperebutkan Slovan (8) dan PAOK (8),

Grup G

Mura vs Tottenham 2-1

Rennes vs Vitesse 3-3.

Catatan: Rennes (11) lolos ke babak 16 besar. Tottenham (7) dan Vitese (7) akan berebut tiket playoff.

Grup H

Qarabag vs Omonia2-2

Kairat Almaty vs Basel 2-3.

Catatan: Basel (11) dan Qarabag (11) sudah dipastikan finis di dua besar. Tiket langsung ke babak 16 besar Liga Conference akan diperebutkan dalam laga terakhir.

