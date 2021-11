Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-14: Villarreal vs Barcelona 1-3

TEMPO.CO, Jakarta - Bersama Xavi Hernandez, Barcelona terus memperbaiki posisinya dalam klasemen Liga Spanyol. Pada pekan ke-15, mereka menang 3-1 di markas Villarreal, Ahad dinihari, 28 November 2021.

Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang diraih Xavi di La Liga. Sebelumnya, dalam laga debutnya, ia mengantar Barca mengalahkan Espanyol 1-0.

Dalam laga di kandang Villarreal ini, Barcelona mendapat gol lewat Frenkie de Jong, Memphis Depay, dan Philip Coutinho. Sedangkan gol Villarreal diceploskan Samuel Chukwueze.

Hasil ini mengantar Barcelona naik ke posisi ketujuh klasemen dengan nilai 23. Villarreal ada di urutan ke-12 dengan nilai 16.

Malam ini, jadwal Liga Spanyol pekan ke-14 akan kembali berlanjut, antara lain dengan laga Cadiz vs Atletico Madrid

dan Real Madrid vs Sevilla.

Hasil Liga Spanyol pekan ke-15:

Villarreal vs Barcelona 1-3

Alaves vs Celta Vigo 1-2

Valencia vs Rayo Vallecano 1-1

Mallorca vs Getafe 0-0.

Jadwal Liga Spanyol Ahad malam ini:

20:00 Betis vs Levante

22:15 Espanyol vs Real Sociedad

00:30 Cadiz vs Atletico Madrid

03:00 Real Madrid vs Sevilla.

Klasemen Liga Spanyol

Baca Juga: Klasemen Liga Italia Terbaru: Juve Keok, Inter Menang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu