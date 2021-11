Hasil dan Klasemen Liga 2: Skor 1-0, Semen Padang Selamat, Tiga Naga Degradasi

TEMPO.CO, Jakarta - Semen Padang FC berhasil selamat dari jerat degradasi. Mereka selamat setelah mengalahkan KS Tiga Naga dengan skor 1-0 dala pertandingan Liga 2 pekan ke-10 di Stadion Kaharudin Nasution, Pekanbaru, Senin, 29 November 2021.

Hasil ini sekaligus memastikan KS Tiga Naga terdegradasi ke Liga 3. Mereka menyusul Badak Lampung dan Hizbul Wathan yang sudah lebih dahulu turun kasta.

Semen Padang unggul berkat gol tunggal Rosad Setiawan pada menit kedelapan. Gol itu tercipta dengan memanfaatkan umpan dari Genta Alperado.

Hasil ini menempatkan Tiga Naga di dasar klasemen Grup A dengan nilai 8. Mereka tertinggal satu angka dari Babel United yang ada di atasnya dan akan melawan PSPS Riau di lokasi sama, mulai 20:30 WIB.

Semen Padang menghuni posisi keempat dengan nilai 10. Posisinya bisa turun ke urutan kelima bila Babel United menang.

Jadwal Liga 2 lainnya hari ini adalah Persis Solo vs PSCS Cilacap yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, mulai 18:15 WIB. Kedua tim bersaing di Grup C.

Persis saat ini sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. PSCS ada di posisi ketiga dengan nilai 13, tertinggal tiga poin dari PSIM Yogyakarta. PSCS bisa lolos bila menang asalkan PSIM, yang kalah head-to-head, kalah dalam laga pekan ke-10 ini.

Jadwal Liga 2 Senin 29 November 2021

Semen Padang vs KS Tiga Naga 1-0

18:15 Persis Solo vs PSCS Cilacap (Vidio)

20:30 PSPS Riau vs Babel United (Vidio).

Selanjutnya: Jadwal Liga 2 selengkapnya dan klasemen