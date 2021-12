Jadwal Liga Italia Malam Ini, Reuni Andriy Shevchenko dengan AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-15 akan menyajikan reuni Andriy Shevchenko dengan mantan klubnya, AC Milan. Sheva, begitu sebutannya, yang merupakan eks penyerang legendais Milan saat ini menangani Genoa.

Laga Genoa vs AC Milan akan tersaji pada Kamis dini hari 2 Desember 2021. Meskipun memiliki masa lalu yang baik dengan Milan, Sheva dipastikan tak akan memberikan perlawanan mudah bagi mantan klubnya itu. Pasalnya dia belum meraih kemenangan dari dua laga awal sejak menangani Genoa pada awal November lalu.

Sheva harus cepat membangkitkan semangat anak asuhnya jika tak ingin mereka terperosok semakin dalam di zona degradasi. Genoa saat ini berada di posisi ke-18 dengan baru mengumpulkan 10 angka dari 14 laga.

AC Milan juga dipastikan akan bermain sekuat tenaga untuk bangkit dari rentetan hasil buruk yang mereka dapatkan. Skuad asuhan Stefano Pioli tak meraih kemenangan pada tiga laga Liga Italia terakhir. Setelah bermain imbang 1-1 dengan rival sekotanya Inter Milan, tim Setan Merah dari Italia dikalahkan Fiorentina dan Sassuolo.

Laga lainnya yang tak kalah menarik adalah pertemuan Sassuolo vs Napoli. Sassuolo yang memiliki kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan AC Milan, kini akan mencoba menjungkalkan Napoli yang merupakan pimpinan klasemen sementara.

Juara bertahan Inter Milan mendapatkan lawan yang juga mudah. Anak asuh Simone Inzaghi hanya akan menghadapi Spezia yang kini menghuni satu posisi di atas zona degradasi.

Berikut jadwa Liga Italia pekan ke-15 malam ini:

Kamis, 2 Desember 2021

00.30 WIB - Inter Milan vs Spezia (RCTI dan beIN Sports 1)

00.30 WIB - Bologna vs AS Roma (beIN Sports 2)

02.45 WIB - Genoa vs AC Milan (beIN Sports 2)

02.45 WIB - Sassuolo vs Napoli (beIN Sports Connect)

Jumat, 3 Desember 2021

00.30 WIB - Torino vs Empoli (beIN Sports 2)

02.45 WIB - Lazio vs Udinese (beIN Sports 2)

Empat laga pada jadwal Liga Italia pekan ke-15 lainnya telah berlangsung pada Rabu dini hari tadi. Laga Fiorentina vs Sampdoria berakhir 3-1, Atalanta vs Venezia 4-0, Salernitana vs Juventus 0-2 dan Verona vs Cagliari 0-0.