Jadwal Bola Senin 13 Desember: Liga Spanyol, Liga Italia, Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 14 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Spanyol, Liga Italia, dan BRI Liga 1.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-17. Pertandingan yang akan berlangsung malam ini adalah Cadiz vs Granada. Sedangkan jadwal pekan ke-17 Liga Italia menampilkan AS Roma vs Spezia.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan menghadirkan jadwal pekan ke-17. Hari ini ada satu laga yang akan berlangsung, yakni Persiraja Banda Aceh vs PSM Makassar.

Jadwal bola selengkapnya



Senin, 13 Desember 2021

Liga 1

(Pekan ke-17)

20:30 Persiraja Banda Aceh vs PSM Makassar (Indosiar).

Selasa, 14 Desember 2021

Liga Italia

(Pekan ke-17, Live Bein Sport)

02:45 AS Roma vs Spezia.

Liga Spanyol

(Pekan ke-17, live Bein Sport)

03:00 Cadiz vs Granada CF.

Piala AFF

16:30 Filipina vs Thailand (iNews TV)

19:30 Singapura vs Timor Timur (iNews TV).

Liga 1

(Pekan ke-17)

20:30 Madura United vs Borneo FC (Indosiar).

