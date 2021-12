Undian Playoff 16 Besar Liga Europa: Barcelona vs Napoli, Rangers vs Dortmund

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak penyisihan sistem gugur Liga Europa berlangsung di markas UEFA di Nyon, Swiss, pada Senin 13 Desember 2021. Terdapat 16 tim dalam undian play-off babak sistem gugur tersebut.

Sebanyak delapan tim runner-up dari fase grup Liga Europa akan menjadi tim unggulan. Sedangkan, delapan tim peringkat ketiga dari babak grup Liga Champions akan menjadi tim non-unggulan.

Sejumlah laga besar tersaji pada penyisihan fase gugur Liga Europa. Napoli akan menghadapi Barcelona di babak penyisihan. Partai ini menjadi partai ulangan babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2019/2020. Kala itu, Barcelona mengandaskan perlawanan Napoli dengan skor 3-1 di leg kedua.

Selain itu, pertandingan menarik lain adalah Glasgow Rangers vs Borussia Dortmund. Klub raksasa Jerman itu akan meladeni juara Liga Skotlandia untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar.

Berikut hasil undian play-off babak 16 besar Liga Europa 2021/2022.

Tim unggulan vs tim non-unggulan

Real Betis vs Zenit St Petersburg

Braga vs Sherrif

Dinamo Zagreb vs Sevilla

Lazio vs FC Porto

Napoli vs Barcelona

Olympiacos vs Atalanta

Rangers vs Borussia Dortmund

Real Sociedad vs RB Leipzig

Pada play-off babak sistem gugur Liga Europa, tidak ada tim yang dapat menghadapi tim lain dari asosiasi sepak bola yang sama. Pertandingan berlangsung dalam dua leg. Tim unggulan akan berlaga di kandang pada leg kedua.

Penyisihan babak sistem gugur Liga Europa leg pertama dijadwalkan pada 17 Februari 2022. Leg kedua akan berlangsung pada 24 Februari 2021. Pemenang dari delapan pertandingan akan bergabung dengan delapan juara grup Liga Europa di babak 16 besar. Yang kalah akan tersingkir.

UEFA

Baca juga : Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Champions: PSG vs MU, Atletico vs Bayern

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.