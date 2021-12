Jadwal Bola Selasa 14 Desember: Liga Inggris, Liga Jerman, Liga 1, Piala AFF

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa hingga Rabu dinihari, 14 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Jermna, Liga 1, dan Piala AFF.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-17. Pada Rabu dinihari nanti akan hadir dua pertandingan, Norwich City vs Aston Villa dan Manchester City vs Leeds United. Laga Brentford vs Manchester United ditunda karena kasus Covid-19 melanda MU.

Liga Jerman akan memasuki pekan ke-16. Pada Rabu dinihari nanti ada laga menarik VfB Stuttgart vs Bayern Munchen. Selain itu ada Arminia Bielefeld vs Bochum, Mainz vs Hertha Berlin, Wolfsburg vs Koln.

Dari Liga 1 akan hadir pertandingan Madura United vs Borneo FC. Laga ini akan menjadi penutup rangkaian jadwal pekan ke-17.

Turnamen Piala AFF yang berlangsung di Singapura akan menampilkan pertandingan Grup A. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, Filipina vs Thailand dan Singapura vs Timor Leste.

Jadwal Bola Selengkapnya

Selasa, 14 Desember 2021

Piala AFF

16:30 Filipina vs Thailand (iNews TV)

19:30 Singapura vs Timor Leste (iNews TV).

Liga 1

(Pekan ke-17)

20:30 Madura United vs Borneo FC (Indosiar)

Rabu, 15 Desember 2021

Liga Inggris

(Pekan Ke-17, live Mola TV)

02:30 Brentford vs Manchester United

02:45 Norwich City vs Aston Villa

03:00 Manchester City vs Leeds United (ditunda).

Liga Jerman

(Pekan ke-16, live Mola TV)

00:30 VfB Stuttgart vs Bayern Munchen

02:30 Arminia Bielefeld vs Bochum

02:30 Mainz vs Hertha Berlin

02:30 Wolfsburg vs Koln.

Maradona Cup

00:00 Barcelona vs Boca Juniors.

