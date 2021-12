Jadwal Bola Kamis 16 Desember: Chelsea, Liverpool, Juga Babak 8 Besar Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 16 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris dan Liga 2 Indonesia.

Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian jadwal pekan ke-17. Jumat dinihari nanti akan hadir tiga laga menarik. Leicester City akan menjamu Tottenham Hotspur. Sebelumnya, laga Tottenham tertunda karena serangan Covid-19.

Malam ini juga akan hadir laga Chelsea vs Everton. Juga ada Liverpool yang melawan Newcastle United.

Dari Liga 2 akan hadir pertandingan babak 8 besar. Hari ini ada laga PSMS Medan vs Sulut United dan Dewa United vs PSIM Yogyakarta. Keduanya live di Indosiar.

Jadwal Bola Selengkapnya

Kamis, 16 Desember

Liga 2

(Babak 8 Besar)

18:00 PSMS Medan vs Sulut United (Indosiar)

20:45 Dewa United vs PSIM Yogyakarta (Indosiar).

Jumat, 17 Desember 2021

Liga Inggris

(Pekan Ke-17, live Mola TV)

02:30 Leicester City vs Tottenham Hotspur

02:45 Chelsea vs Everton

03:00 Liverpool vs Newcastle United.

Liga 1

(Pekan ke-18)

20:30 PSIS Semarang vs Persija Jakarta (Indosiar).

Baca juga : Undian Liga Champions Sudah Dilakukan, Ini Jadwal Babak 16 Besar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.