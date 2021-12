Klasemen Liga Italia Pekan 19: Juventus vs Cagliari 2-0, Genoa vs Atalanta 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Italia pekan ke-19 tersaji pada Rabu dinihari WIB, 22 Desember 2021. Juventus mengalahkan Cagliari 2-0, sedangkan Genoa dan Atalanta bermain imbang.

Juventus meraih poin penuh dan menang 2-0 saat menjamu Cagliari. Mereka meraih gol lewat Moise Kean pada menit ke-40 dan Federico Bernardeschi pada menit ke-83.

Hasil ini menjadi penutup tahun yang bagus bagi Juventus. Mereka meraih kemenangan keduanya secara beruntun.

Tim asuhan Missimiliano Allegri ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 34. Cagliari gagal meraih kemenangan keduanya musim ini. Mereka masih terpuruk di posisi ke-19 klasemen dengan nilai 10, terpaut tiga poin dari zona aman.

Dalam laga lainnya, Atalanta tertahan 0-0 di kandang Genoa. Hasil itu mampu membuat mereka bertahan di posisi keempat klasemen dengan nilai 38, unggul empat poin dari Juventus. Genoa ada di posisi ke-18 dengan nilai 11.

Rangkaian jadwal Liga Italia pekan ke-19 akan kembali hadir malam ini, termasuk menyajikan laga AS Roma vs Sampdoria, Inter Milan vs Torino, Verona vs Fiorentina, dan Empoli vs AC Milan.

Kompetisi pekan ke-19 ini juga mulai terganggu Covid-19, seperti di Inggris. Laga Udinese vs Salernitana yang harusnya berlangsung dinihari gagal terlaksana. Tim tamu yang mendapati sejumlah kasus Covid-19 tak bisa bermain, sehingga dinyatakan kalah WO.

